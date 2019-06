Rescatan a catro pitos de cernícalo que foran expoliados nun niño no Grove

A Garda Civil investiga a un veciño da comarca do Salnés, na provincia de Pontevedra, como suposto autor dun delito contra a fauna, acusado de expoliar o niño dun cernícalo vulgar que estaba situado na xanela dunha casa deshabitada no centro urbano do Grove.

O cernícalo vulgar (falco tinnunculus) é unha especie protexida, incluída no Catálogo Nacional de Especies Ameazadas como de Interese Especial.

As investigacións levaron a cabo por efectivos do Posto do Grove, en colaboración coa patrulla do Seprona da Garda Civil de Vilagarcía.

As pescudas realizadas para recuperar os pitos que se atopaban no niño, levaron ao Seprona a inspeccionar un establecemento de cetrería na comarca do Salnés que, aínda que en principio non deu resultado positivo, foi determinante para que, apenas unha hora despois da inspección, o responsable do establecemento entregase voluntariamente os catro pitos que había no niño, nas dependencias do Posto da Garda Civil de Cambados.

A operación conclúe coa restitución dos pitos ao seu niño de orixe a través dunha delicada manobra co obxecto de evitar que sufrisen calquera tipo de rexeitamento por parte dos seus proxenitores.

O responsable da cetrería foi notificado en calidade de investigado como suposto autor dun delito contra a fauna e as dilixencias instruídas entregáronse no Xulgado de Instrución de garda de Cambados.