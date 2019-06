Manuel Jabois será o pregoeiro das Festas da Peregrina

O xornalista e escritor pontevedrés Manuel Jabois é a persoa elixida para ser o pregoeiro das Festas da Peregrina. Así o desvelou o goberno municipal este xoves, xunto coa intensa programación festiva que a cidade terá durante o próximos tres meses.

A edil de Festas, Carme da Silva, destacou que Jabois é un "magnífico embaixador" de Pontevedra, polo que o Concello está "encantado" de que aceptase esta proposición.

O seu pregón será, como vén sendo habitual, o pistoletazo de saída para os nove días de festa na semana grande pontevedresa.

As festas arrancarán o sábado 10 coa intervención de Manuel Jabois, ás doce do mediodía, desde o balcón do Pazo de Mugartegui.

Esta primeira xornada, ademais do concerto de Tequila e Fondo Norte, contará coa tradicional entrega dos premios Amigos de Pontevedra ou a actuación de grupos folclóricos pola cidade como Os Alegres, Gaiteiros das Rías Baixas, Os Afoutes do Canón de Pau, Os de Algures, Grupo Polavila, Duos Pontes e Celme.

O domingo 11 celebrarase a procesión da Virxe Peregrina, que incluirá a danza gremial de cintas, e o concerto de Ana Belén; mentres que o luns 12, Baobab Teatro representará a obra Durme, Roque, Durme no Teucro, e a música correrá a cargo da Banda de Música de Salcedo na Ferrería e do espectáculo Máxima in Sessions.

Rozalén e Broken Peach amenizarán o martes 13 de agosto, xornada na que tamén haberá unha actuación infantil, Un Dous Tres de Expresión Produccións; e o mércores 14 será o día da Batalla de Flores e do espectáculo infantil Shrek, o musical. A música poñerana Fredi Leis e a Banda de Música de Pontevedra.

O xoves 15 haberá unha intensa actividade con citas relixiosas como a procesión de Santa María ou lúdicas como as partidas simultáneas de xadrez ou xogos populares. Ademais, Pinga Teatro ofrecerá a obra A Pirata Lola e haberá concertos da Banda de Música de Salcedo, Furious Monkey House e Mitic. O día concluirá cun espectáculo pirotécnico.

Iván Ferreiro e o dúo Xosé Lois Romero & Aliboria poñerán a música do venres 16, día de San Roque, no que este barrio pontevedrés volverá saír en procesión. A maxia de Javier Muro completará a oferta lúdica. O sábado 17 estará animado por Beret e a Banda Xangai.

As Festas dá Peregrina despediranse, o domingo 18, co concerto de Lola Índigo, o certame de corais na Ferrería e a tirada de fogos de artificio desde As Corbaceiras. Xa o luns, como é habitual, será o Día do Neno nas atraccións das festas.

Esta ampla programación complétase, entre outras actividades, como pasarrúas, actuacións de grupos folclóricos por rúas e prazas da cidade e por verbenas nocturnas en Montero Ríos.

O programa completo das Festas da Peregrina, que estará na rúa desde o vindeiro luns, pódese consultar nesta ligazón.