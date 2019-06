Un promotor nega quedarse con 30.000 euros que unha parella de Marín pagou para construír unha casa

Borja G.M, acusado dos delitos de falsificación de documento mercantil cometido por particular e apropiación indebida © Mónica Patxot Tribunal da Sección Cuarta da Audiencia © Mónica Patxot Borja G.M, acusado dos delitos de falsificación de documento mercantil cometido por particular e apropiación indebida © Mónica Patxot

O promotor inmobiliario Borja G.M. sentou este martes no banco dos acusados da Audiencia de Pontevedra por presuntamente quedarse con 28.516,25 euros que unha parella de Marín pagou como provisión de fondos para a construción da súa vivenda. A obra non se terminou, pero el tan só lle devolveu 1.483,75 euros dos 30.000 achegados.

O acusado negou as acusacións, pois aínda que si recoñeceu que asinou dous contratos con esa parella nos que se detalla que existía unha achega inicial de 30.000 euros e que se lle garantía a súa devolución en caso de incumprimento das obrigacións de construción da vivenda asegura que ese diñeiro nunca chegou a entregarse.

Borja G.M. era administrador único dunha empresa que se fixo cargo dun contrato previo para a construción dunha vivenda unifamiliar en Marín e en agosto de 2016 recoñeceu asinar eses dous contratos, pero nega que recibise o diñeiro e tamén que emitise un aval bancario como garantía deses 30.000 euros.

Este martes, durante o xuízo celebrado na Sección Cuarta da Audiencia, tamén compareceron as súas dúas presuntas vítimas, que aseguraron que si asinaron eses dous contratos e que o acusado lles entregou o aval bancario. Nun primeiro momento, non tiveron ningunha dúbida de que terminaría as obras, pero, pasado un mes sen que avanzasen, desconfiaron.

Unha das vítimas explicou que acudiron ao banco e alí indicáronlles que o aval non fora emitido pola entidade. Respecto diso, a empregada da oficina á que consultaron indicou que xa "a primera vista" víase que non era un aval válido e a asesoría xurídica concluíu que o documento "era falso". Así, usaba un tipo de papel xa non empregado por esta entidade e un selo que non recoñecían.

O matrimonio que presuntamente foi vítima do acusado explicou que durante o tempo transcorrido desde a firma dos contratos e o momento en que descubriron que o aval era falso chegaron a pagarlle ao acusado, ademais dos 30.000 euros de provisión de fondos, unha certificación de 3.526,28 euros por uns traballos si realizados.

Ademais, engadiron que, tras pescudar o ocorrido, tentaron quedar co acusado e intercambiáronse correos electrónicos e whatspp, pero "nunca se presentou" á cita e nin lle devolveu a provisión de fondos nin terminou a obra. Só chegou a facer obras no muro de peche da vivenda e nunha piscina por valor de 3.536,28 euros.

A fiscala do caso atribúelle un delito de falsificación de documento mercantil cometido por particular en concurso cun delito de apropiación indebida e pide que sexa condenado a catro anos de prisión e unha multa de 9 meses cunha cota diaria de 12 euros.

Nun primeiro momento, pedíalle que pagase 30.000 euros desa provisión de fondos, pero, tras o xuízo, decidiu modificar as súas conclusións e pedirlle só como responsabilidade civil 28.516,25 euros. De feito, tamén modificou parte do seu relato de feitos para engadir que, ao pagarlle esa certificación de 3.526,28 euros tamén se pode dar por descontados 1.483,75 euros de provisión de fondos.

A pesar de que o acusado asegurou que el non lles entregou ese aval agora cuestionado, a fiscala do caso non lle deu credibilidade a ese argumento defensivo, pois ata o xuízo nunca alegara esta explicación e "por primera vez" citouno este martes.