RADIO.- Podcans fala dos PPP, os cans potencialmente perigosos

Cans potencialmente perigosos ou denominados polo acrónimo PPP, o educador canino de Podcans, Diego Álvarez, fala respecto diso. Que se entende por potencialmente perigoso, que características atribúense a estes animais, que obrigacións han de cumprir os donos destes cans ou mesmo as incongruencias que presentan as normativas establecidas respecto diso; xa que unhas razas se inclúen nunhas e noutras non.

Apuntar que no caso de Galicia inclúense: bullmastiff, doberman, dogo de Burdeos, dogo do Tíbet, mastín napolitano, presa canario e presa mallorquín.

Tamén aborda a agresividade ou a propia denominación de cans potencialmente perigosos, xa que a súa recomendación é que se evite "falar de cans agresivos e fálese de cans reactivos que manifestan condutas agresivas".

Como é costume en cada edición deste programa de PontevedraViva Radio, a imaxe que o acompaña esta vez é a de Flor unha cadela mestiza de sete anos, de tamaño pequeno, que socializa ben con cans e persoas, pero non con animais de granxa. Está esterilizada e quen teña interese pola súa adopción ou acollida pode chamar á protectora Palleiros ao 657 023 831.