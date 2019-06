A Festa do Codillo da Lama espera repartir mil racións

O Concello da Lama pon en marcha a venda anticipada de tickets e habilita un maior número de accesos para retirar as case 1.000 racións previstas para a presente edición da Festa do Codillo que se celebrará este domingo día 9 de xuño na Alameda entre as 13:30 horas e as 15 hoas.

O pasado ano a organización viuse desbordada pola presenza a última hora de moitísimo público que provocou a presenza de longas colas na Alameda.

Os tickets, a un prezo de 12 euros, dan dereito a unha ración de codillo acompañada de pan e viño, así como un prato de barro.

O codillo se servira na súa preparación estofada, con patacas e guarnición de patacas asadas, cenorias, chícharos e champiñóns, prato que foi escollido polos distintos xurados nas diferentes catas realizadas no Consistorio durante anos sucesivos o que motivou á organización para decantarse de forma definitiva por este modo de servir o codillo.

A xornada estará amenizada pola música e o bo humor da charanga Os Encerellados e o grupo de música tradicional "Os Catro Ventos" que animarán o evento durante toda a mañá e tamén na sobremesa co fin de axudar a que os asistentes poidan facer mellor a dixestión a través do baile.

O alcalde, Jorge Canda, sinalou que a Alameda da Lama atópase perfectamente acondicionada para acoller a XIX Festa do Codillo onde se situaron xa dúas grandes carpas que servirán para acubillar aos preto de mil comensais que se espera recibir para esta ocasión.

Esta festa gastronómica coincide coa celebración do Concurso-Exposición de Espantallos no Roteiro do Río Barbeira que na súa novena edición desenvólvese nas inmediacións deste afluente do río Verdugo, desde o pasado 17 de maio Día das Letras Galegas, e que congrega a medio preto de medio centenar de creacións realizadas por veciños da comarca.

O sábado 8 de xuño, a partir das 20 horas e na aldea do Peso, terá lugar a festa de entrega de premios aos galardoados en leste concurso exposición e os asistentes poderán gozar de música a cargo do cuarteto "Candinsky", actuación infantil do grupo "Tarabelos", contacuentos e monicreques, así como a degustación de churrasco, pitos picantones, rosca e chocolate.