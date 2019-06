Os técnicos da OTAN conclúen a súa reunión de traballo en Marín

Foto de familia do equipo técnico da OTAN © Escuela Naval Militar de Marín

Este venres clausurouse a quinta reunión do equipo técnico da Science and Technology Organization (STO) da OTAN, que estuda os beneficios da xestión da firma radar dos buques, e que se celebrou durante a semana do 3 ao 7 de xuño na Escola Naval Militar.

A firma no radar é o ronsel que vai deixando un obxecto, xa sexa un buque, unha aeronave ou calquera outro aparello susceptible de ser detectado, nun radar. Canta maior sexa a firma máis facilmente detectable será o obxecto e menor capacidade de confusión con outro obxecto xerará.

A reunión foi organizada polo Centro de Medidas Electromagnéticas ( CEMEDEM) situado na Escola Naval Militar e a Universidade de Vigo, e contou con 30 asistentes de 7 países da OTAN e aliados.

A STO é a principal organización de investigación en ciencia e tecnoloxía da OTAN.