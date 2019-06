Preocupación en Tráfico porque a xente "respecta menos" os límites de velocidade

Accidente con tres mozos falecidos na AP-9 en Redondela © Guardia Civil de Pontevedra

A Garda Civil de Tráfico detectou que este ano aumentaron as infraccións por exceso de velocidade nas estradas galegas. As estatísticas relativas aos cinco primeiros meses do ano revelan que se detectaron estes incumprimento nunha porcentaxe "bastante importante" e maior que nas mesmas datas de 2018 e xeraron "preocupación" entre os responsables policiais.

O xefe da Garda Civil de Tráfico de Galicia, tenente coronel Francisco Javier Molano Martín, indicou que, en xeral, a xente "respecta menos" os límites de velocidade, os condutores están a cometer máis infraccións e é "un factor concorrente" en moitos accidentes de circulación.

As declaracións realizounas este mércores na Comandancia da Garda Civil de Pontevedra nunha comparecencia xunto ao capitán do subsector de Tráfico da Garda Civil, Leovigildo Villares, e o brigada Mariano Jiménez, responsable de atestados de Tráfico en Pontevedra, para analizar o grave accidente rexistrado a semana pasada na AP-9 en Redondela, no que faleceron tres mozos de 17 anos.

O tenente coronel Molano explicou que aínda non puido determinarse se a velocidade tivo algo que ver con ese accidente de Redondela, pero que, en xeral, si se detectou esa preocupación pola relaxación dos condutores en relación cos límites de velocidade e que as tres principais causas dos sinistros de tráfico son a velocidade, o consumo baixo a influencia do alcol e as drogas e as distraccións ao volante.

Ademais, confirmou que nos cinco primeiros meses deste ano rexistráronse menos accidentes que no mesmo período do ano pasado, pero que a gravidade dos mesmos foi maior. As estatísticas indican que houbo menos cantidade, pero que "aumentou a gravidade" en canto a falecidos e feridos graves.

En relación co accidente da AP-9, aclarou que a investigación mantén abertas todas as hipóteses e estanse estudando, en especial, tres factores, o estado do vehículo e as infraestruturas e o o factor humano.

Ata o momento, parécelle "demasiado aventurado" determinar unha causa e pospón calquera conclusión a que o Equipo de Reconstrución de Accidentes de Tráfico ( ERAT) da Garda Civil desprácese ata Pontevedra desde unha das súas sedes en Madrid ou Mérida para realizar unha análise máis detallada do ocorrido.

O responsable de Tráfico descoñece cando realizarán ese estudo, pero si adianta que está confirmada a súa presenza. Primeiro reconstruirán o sinistro utilizando medios informáticos para tentar determinar a velocidade á que ía o turismo Peugeot sinistrado e, a continuación, realizarán unha reconstrución in situ.

Para poder realizar esa reconstrución será necesario realizar un corte temporal na AP-9, pois é necesario realizalo nunhas condicións "moi parecidas ás do accidente", isto é, no tramo exacto e á mesma hora, para poder determinar cuestións como, por exemplo, se puido influír incluso a luminosidade ou o sol.

A investigación do accidente tamén incluirá a toma de declaración das testemuñas, tanto do condutor e o acompañante que sobreviviron -xa lles tomaron declaración- como doutros condutores que circulaban pola zona no momento do sinistro.

As características do accidente e o estado do vehículo "denotan unha gran velocidade" e desde Tráfico confirman que a velocidade está presente, pero aclaran que aínda hai que determinar se era excesiva ou non e se, en caso de selo, foi a causa principal do accidente. De momento, si se descartou que o alcol e as drogas tivesen algo que ver, pois o condutor, que resultou ferido e segue ingresado no hospital, deu negativo en todas as probas.

A Garda Civil si determinou que catro das cinco persoas que viaxaban no vehículo nese momento levaban posto o cinto de seguridade, entre elas, o condutor e o pasaxeiro do asento dianteiro, os dous sobreviventes. En canto aos tres falecidos, que viaxaban no asento traseiro, dous seguro que levaban o sistema de seguridade, pero o terceiro non se puido determinar.

O responsable de Tráfico en Galicia tamén confirmou que o condutor era nobel e só tiña o carné de conducir desde o mes de marzo, pero especifica que tampouco se pode determinar que iso puidese "influír decisivamente" no accidente ou puidese influír á hora de reaccionar #ante a saída de vía do vehículo.

A falta de experiencia "é unha cousa obxectiva", pero iso non significa que tivese algunha relación co accidente. Ademais, aproveitou para lembrar que os condutores nobeis, desde o ano 2011, non teñen límites de velocidade diferentes aos que xa teñen experiencia.

No caso deste accidente en cuestión, o tramo estaba limitado para todos os condutores a 100 quilómetro por hora e trátase dunha zona da AP-9 na que, desde o ano 2006, tan só se rexistrou outro accidente grave, cun motorista ferido grave.