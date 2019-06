Xuño empeza cunha campaña especial de control de alcol e drogas entre os condutores

Control de alcoholemia da Garda Civil © Mónica Patxot

O mes de xuño chega con controis especiais nas estradas pontevedresas, como en todas as galegas. A Dirección Xeral de Tráfico (DXT) desenvolverá esta semana unha campaña especial de control da taxa de alcoholemia e de consumo de drogas entre os condutores.

A campaña desenvolverana entre este luns e o domingo axentes da Agrupación de Tráfico da Garda Civil, aínda que se fomentará a colaboración cos concellos para realizar probas en zonas urbanas, con especial incidencia nas zonas de lecer nocturno.

Ademais, incidirase no control de condutores de furgonetas para asegurar que este tipo de vehículos, que se dedican nun número importante ao transporte de paquetería, desenvolven a súa actividade baixo os mesmos parámetros de seguridade e control que o resto de usuarios.

O alcol é un factor concorrente ou determinante nun terzo dos accidentes mortais de circulación. A súa presenza na condución, dependendo da súa taxa, multiplica entre 2 e 15 veces o risco de sufrir un accidente, ademais de ser un factor agravante das súas consecuencias. En España, case un 15% de condutores conduce tras consumir algunha substancia que poida afectar á capacidade para unha condución segura.

Na campaña que se fixo nestas mesmos datas o pasado ano realizáronse en Galicia 20.347 probas de alcoholemia, das que 260 deron positivo (o 1,27%). Realizáronse 547 probas de drogas, das que resultaron positivas 176 (32,17%).

A campaña contará coa colaboración activa de membros da Asociación de Lesionados Medulares e Grandes Discapacitados Físicos de Galicia (Aspaym), que se encargarán de entregar información aos condutores para reforzar a necesidade de concienciarse dos riscos que xeran o alcol e as drogas.

A subdelegada do Goberno na Coruña, Pilar López-Rioboo; e a xefa provincial de Tráfico na Coruña, María Víctoria Gómez Dobarro, presentaron a campaña este luns e mostraron a súa preocupación polo incremento do número de falecidos nas estradas galegas, que no que vai de ano aumentou de maneira considerable. Contabilízanse ata agora 42 persoas mortas cando nas mesmas datas do pasado ano rexistráronse 27 falecidos en accidentes de tráfico.

Fan un chamamento á prudencia e á responsabilidade, á vez que instou aos condutores a non relaxarse no cumprimento das normas, tendo en conta que o exceso de velocidade, a non utilización do cinto de seguridade, a inxesta de alcol e drogas, xunto aos descoidos e falta de concentración, motivaron este aumento da sinistralidade.