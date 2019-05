Ponte Caldelas licita o Servizo de Axuda no Fogar con mellores condicións

O Concello de Ponte Caldelas sacou a licitación o Servizo de Axuda no Fogar (SAF). As empresas interesadas nesta prestación dispoñen de prazo ata o próximo 10 de xuño para presentar as súas ofertas.

O contrato sae cun prezo de 252.295,68 euros e unha duración dun ano, prorrogable por un segundo. Supón, por tanto, un incremento do 12% sobre o importe (225.000 euros) da actual empresa prestataria que, despois de 10 anos, cesa nesta actividade na Vila do Verdugo. O Concello aprobou unha modificación de crédito para atender esta partida.

O SAF, do que actualmente benefícianse 34 persoas, contempla a prestación de servizos de apoio para a vida diaria, axuda para outras actividades e axuda para a atención doméstica e da vivenda. O Goberno municipal pretenden que con esta licitación se produza tamén un incremento paulatino no número de persoas atendidas. O novo contrato vai supor tamén unha mellora das condicións laborais das 13 traballadoras que atenden o SAF, que pasarán a percibir o Salario Mínimo Interprofesional.

O Goberno municipal subliña que ao comezo do mandato, no ano 2015, o SAF tiña un custo de 120.000 euros e ao seu remate péchase cunha suba total acumulada dun 110%, polo que súmase ás voces que reclaman un cambio de modelo para que a Xunta de Galicia dea un maior soporte económico a este servizo imprescindible para o benestar da veciñanza.