As restricións de tráfico polo tríatlon serán este domingo só pola mañá

Continúa a celebración dos mundiais de tríatlon en Pontevedra e, nesta ocasión, durante este domingo 28 de abril o tráfico na cidade tan só estará alterado durante a mañá. Concretamente entre as 09.00 e as 13.00 horas.

Ao coincidir co día das eleccións xerais, a organización en coordinación cos responsables de seguridade e mobilidade acordaron que as probas de dúatlon junior e paratríatlon se realicen no ámbito do río Lérez, na avenida de Bos Aires.

Así, non afectarán á circulación xeral da cidade, agás á dos veciños de Rúa Pozo e Roxa -no ámbito de Bos Aires-.

O luns 29 de abril non está prevista ningunha proba deportiva polo que o tráfico volverá á normalidade en toda a cidade, ao igual que aos estacionamentos, agás na avenida de Bos Aires entre a Ponte dos Tirantes e a Ponte das Palabras (o acceso a Monte Porreiro), treito que permanecerá pechado.