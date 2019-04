Recta final para o 28A: o operativo de seguridade está preparado, condicionado polas baixas da Policía Local e o ITU

Todo está preparado e organizado xa para que o vindeiro domingo 28 de abril a xornada de Eleccións Xerais celébrese sen incidencias en Pontevedra. Tras unha Xunta Provincial de Seguridade celebrada esta semana con ese único tema na orde do día, o dispositivo de seguridade está listo e a responsable do seu cumprimento, a subdelegada do Goberno na provincia, Maica Larriba, asegura que está todo "perfectamente" engrasado.

"Está todo en marcha, todo preparado para que transcorra coa maior das normalidades", asegurou Larriba, que cita a colaboración entre as distintas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado -Policía Nacional e Garda Civil- coas policías locais de distintos municipios -non Pontevedra cidade- e asegura que todos os colexios electorais contan con dispositivo de seguridade.

O dispositivo electoral ten este ano dous condicionantes diferentes aos habituais no termo municipal de Pontevedra. O primeiro é que coincide coa celebración dos mundiais de tríatlon, o ITU Multisport Festival, que comezará este sábado -este venres será a cerimonia inaugural-. O segundo, o alto número de baixas rexistradas no persoal da Policía Local da capital.

No caso de Pontevedra, indica que a celebración do Multisport fai que o Concello "non dispoña de efectivos suficientes". Ademais, chama a atención sobre o feito de que se produce "un problema dentro da Policía Local, a maiores do que implica a celebración do Multisport", en alusión a que as baixas este xoves ascenderan a 30.

Respecto diso, explica que noutras citas electorais as policías Local e Nacional repartíanse a seguridade dos colexios, pero este ano estará "totalmente sostida pola Policía Nacional". En todo caso, tamén indicou que na última Xunta de Seguridade fixouse que no caso de que necesitasen reforzos, estarían a disposición os reténs da Garda Civil.

Nas xornadas previas, durante a recta final da campaña electoral, recoñece que "nos vimos desbordados porque as peticións de voto superaron as expectativas" en toda España, pero garante que todo cidadán que elixise esta modalidade de voto "vai ser atendido sen ningún problema".