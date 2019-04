As vítimas dun secuestro non lembran o sucedido e a Fiscalía retira a acusación contra un dos procesados

Xuízo a dous acusados de secuestro en Vilagarcía disfrazados de gardas civís © Mónica Patxot Augusto Santaló, fiscal © Mónica Patxot

O xuízo polo secuestro de dúas mulleres en Vilagarcía de Arousa, o 20 de novembro de 2013, quedou visto para sentenza na Sección Segunda da Audiencia de Pontevedra.

O fiscal, Augusto Santaló, retirou a acusación contra un dos procesados Raúl J. R., natural de Valladolid. Esta decisión "era previsible", valorou Santaló, xa que as vítimas tan só lle incriminaron nun arquivo fotográfico policial pero posteriormente retractáronse e tamén foron incapaces de asegurar nunha roda de recoñecemento que fose el un dos secuestradores.

Respecto do outro individuo Manuel S.M., veciño de Salamanca, o fiscal mantivo a súa acusación cunha petición de condena de 12 anos de prisión. Neste caso Augusto Santaló apóiase nas probas de ADN obtidas pero asume que as "reticencias" das testemuñas para recoñecer a nave industrial onde se obtivo a mostra de sangue como o lugar onde estiveron secuestradas debilita as teses da Fiscalía polo que lograr que a acusación prospere "é complicado" xa que "esa era a base esencial", admitiu Santaló.

A segunda sesión deste xuízo, celebrada este mércores, tivo como únicas protagonistas ás dúas mulleres que foron secuestradas e que onte non acudiron á vista oral. Rosario Cordo, esposa do narcotraficante José Ramón Dorgambide, alias "El Panadero", e a súa asistenta Fátima, non recoñeceron aos acusados como os individuos que as retiveron contra a súa vontade, ameazáronas e roubaron na súa casa. "Non os coñezo" e "nunca os ví", declararon protexidas detrás dun biombo.

A falta de colaboración durante o xuízo e a súa reiterada resposta de "non me acordo" levaron ao presidente do tribunal, Xosé Xoan Barreiro Prado, a advertir ás testemuñas de que estaban obrigadas a dicir a verdade e que en caso contrario poden incorrer nun delito de falso testemuño que comporta penas de prisión. A pesar da advertencia as dúas mulleres insistiron no seu lapso de memoria "es algo que quise olvidar y se me quedó borrado", xustificou unha delas. Nin siquieran lembraron as súas propias declaracións recollidas nas dilixencias que constan no sumario.

As prexudicadas tampouco se personaron na causa como acusación.

Segundo o escrito do Ministerio Público, sobre as 10.30 horas tres persoas vestidas con uniformes da Garda Civil acudiron ao domicilio de Dorgambide, maniataron a estas dúas mulleres que se atopaban na vivenda e despois leváronas a unha nave industrial, ameazándoas ata que lles dixeron onde ocultaban o diñeiro. Despois fuxiron abandonando un coche e queimando outro, ambos os vehículos pertencían á familia Dorgambide.

O avogado da defensa lembrou que estas dúas vítimas non comunicaron os feitos á Policía ata varios días despois. Tamén insistiu en que non se acreditou "de ningun modo" que a nave investigada en Rubiáns fose o lugar onde estiveron retidas estas mulleres. Polo que non se establece un vínculo coas pingas de sangue co ADN do acusado que se atoparon no chan. "A relación entre as pingas de sangue e o lugar do secuestro floxea un pouco", indicou o fiscal.

Aínda así o fiscal insistiu en que un oficio policial relata como a esposa de Dorgambide, acompañada polo seu avogado, foi levada á nave e alí si o recoñeceu como o lugar no que estiveron secuestradas.

Durante o xuízo Manuel declarou que tivo sexo nunha nave industrial abandonada cunha muller que coñeceu de festa e que naquela nave consumiu cocaína o que habitualmente lle facía sangrar polo nariz.