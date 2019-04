Os profesionais sanitarios promoven o valor terapéutico do libro

Día do Libro no Hospital Provincial e no Salnés © Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Profesionais dos hospitais públicos de Pontevedra e do Salnés recoñecen o valor terapéutico da lectura con motivo da celebración do Día do Libro.

Desde a xerencia do complexo hospitalario recomendan a lectura porque mellora a memoria, reduce a tensión e favorece unha aprendizaxe continua. Este martes, varios profesionais de diversas unidades e de fundacións relacionadas coa área sanitaria participaron desta iniciativa entre os menores ingresados no Provincial e no Hospital do Salnés.

Os hospitais do Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra conta cun servizo de biblioteca, que facilita o préstamo e o traslado de libros ás habitacións das persoas ingresadas.