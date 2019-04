Sete confrarías acompañan a procesión do Santo Enterro

Procesión do Santo Enterro © Diego Torrado Procesión do Santo Enterro © Diego Torrado

A Cruz Parroquial abría a comitiva da procesión xeral do Santo Enterro, unha das principais citas da Semana Santa pontevedresa. Tras ela, a imaxe do Calvario, para a continuación aparecer os integrantes da confraría do Corpo Santo acompañando ao Cristo crucificado. A imaxe da nosa Señora do Amor Fermoso e a Verónica, da confraría do mesmo nome desfilaba a continuación, seguida pola confraría da Maior Dor coa imaxe da súa Virxe.

Os confrades do Silencio acompañando á imaxe da nosa Señora das Angustias continuaba o séquito, que abría o paso á figura do Cristo xacente, da confraría do noso Pai Xesús coa Cruz ao lombo. A Virxe da Misericordia da confraría da Vera-Cruz finalizaba o paso das imaxes para, a continuación, aparecer o Lignum Crucis cos representantes do clero, os cargos militares e as autoridades políticas.

Numeroso público, aproveitando a temperatura agradable da velada acudía a ver esta procesión que comezaba na avenida de Santa María para percorrer a Riestra, Oliva, Peregrina, Soportais da Ferrería e Manuel Quiroga ata recollerse en Santa María.

Este sábado, ás 18.00 horas, desenvolverase a representación de 'Resurrección', a cargo do grupo Arume no Teatro Principal, a beneficio de Cáritas Interparroquial.