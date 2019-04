Pontevedra invertirá o seu superávit en reformar Loureiro Crespo e renovar a iluminación rural

O Concello xa ten destino para os 6.2 millóns de euros ao que ascendeu o superávit no pasado exercicio 2018. Iso si, non será un investimento inminente. Será unha das primeiras medidas que se adoptarán no próximo mandato municipal.

O Goberno de Pedro Sánchez, a través dos decretos aprobados no Congreso, autorizou ao gasto deste diñeiro, pero o destino do superávit debe ser aprobado no pleno da corporación e este, debido ás próximas eleccións, xa non se volverá a reunir.

O edil de Facenda, Raimundo González, adiantou con todo cales son os plans do Concello, se despois de maio o BNG revalida a Alcaldía. Así, 4.2 millóns de euros serán para os denominados investimentos financeiramente sustentables.

Un dos proxectos estará relacionado coa eficiencia enerxética. O goberno municipal continuará coa renovación da iluminación no rural, substituíndo as luces actuais por LED. A intención do Concello é completar todas as parroquias da zona norte do municipio: Santa María de Xeve, San Andrés de Xeve, Verducido e Campañó.

A Canicouva, Ponte Sampaio e Bora son, actualmente, as únicas parroquias de Pontevedra na que xa se completou a renovación total do sistema de iluminación.

Ademais, o Concello prevé avanzar nalgún proxecto de urbanización na cidade. Con toda probabilidade, segundo Raimundo González, destinarase diñeiro do superávit para abordar a reforma da rúa Loureiro Crespo, valorada en 2.5 millóns de euros, e cuxo proxecto xa foi redactado polos técnicos municipais.

O resto do superávit, uns 2 millóns de euros será para reducir a débeda municipal, que a finais de 2018 ascendía a 12 millóns, a súa cifra máis baixa desde hai máis de vinte anos.

A intención do Concello é ir reducindo esta débeda paulatinamente ata saldala por completo, recortando ano a ano os préstamos bancarios vixentes.