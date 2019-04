O BNG toma impulso en Pontevedra para ser "decisivo" en Madrid e dar a Galicia "voz propia"

Mitin do BNG en Pontevedra na campaña das eleccións xerais do 28A © Mónica Patxot Mitin do BNG en Pontevedra na campaña das eleccións xerais do 28A © Mónica Patxot Mitin do BNG en Pontevedra na campaña das eleccións xerais do 28A © Mónica Patxot Mitin do BNG en Pontevedra na campaña das eleccións xerais do 28A © Mónica Patxot

Decididos a que Galicia recupere "voz propia" en Madrid. Así se presentou o BNG no seu primeiro gran mitin de campaña para as eleccións xerais do 28 de abril. O lugar elixido, como non podía ser doutra maneira, foi o seu referente urbano: Pontevedra, nun Teatro Principal ateigado de xente para arroupar os nacionalistas.

Todas as miradas do BNG póusanse en Carme da Silva, a quen as enquisas a sitúan como a persoa que ten máis probabilidades de representar ao seu partido no Congreso. Ela sábeo e, durante a súa intervención neste mitin, mostrouse "ilusionada" ante este reto e prometeu manterse "firme" nas súas reivindicacións.

A candidata por Pontevedra lembrou que o seu partido "só debe a súa lealdade a Galicia" e avanzou que a súa "única liña vermella" no Congreso será a defensa dos intereses dos galegos. De entrada, con catro principais peticións: a transferencia da AP-9, o saneamento das rías, unha tarifa eléctrica galega e o traslado de Ence.

Dá Silva avanzou que esta última será unha reclamación "permanente" do BNG e prometeu que "de ningún xeito" se vai a "arrugar" ante as "presións" da empresa pasteira e dun PP que está "comprado" pola compañía "e algún día saberase por canto". En Pontevedra, celebrou, "con nós bateron en óso".

A este compromiso sumouse a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, que se mostrou convencida de que a "batalla" contra Ence a van gañar os veciños de Pontevedra, aos que pediu non dar "nin un paso atrás" na súa oposición ao complexo industrial, a pesar de "pintadas, coaccións e manipulacións".

Pontón reivindicou que os votos ao BNG "son os máis útiles" a Galicia, que necesita " unha voz que a defenda" no Congreso " sen subordinacións e sen ataduras" e logrando ser "decisiva e respectada", algo que os nacionalistas farán grazas a unha organización "sólida, unida e solvente" que demostrou " ter principios, valores e coherencia".

A líder nacionalista, que sinalou que o avance do BNG é "imparable", quixo dirixirse ás persoas "decepcionadas" por este últimos catro anos, aos que lles mostrou unha "man tendida" para que recuperen a "ilusión" e axuden a deter os episodios de "discriminación" e "expolio" que sufriu Galicia.

"Pontevedra é o mellor exemplo do que somos capaces cando confiamos nas nosas propias forzas", alegou Pontón, que subliñou a "dobre utilidade" do voto ao Bloque, "porque tamén somos garantía fronte a involución democrática".

O próximo 28 de abril, engadiu, as eleccións non se xogan entre unha dereita "botada ao monte" e unha esquerda que foi "incapaz" de derrogar as reformas legais do PP. Os galegos non deben votar polo "mal menor", dixo, senón apostar polo BNG "por convicción, con esperanza e con ilusión" para lograr un "futuro mellor" para Galicia.

Ana Pontón reiterou que ve "nervioso e desorientado" ao presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, como un "polo sen cabeza" que está a ser " teledirixido" desde Madrid, onde están os "machos alfa" da política nacional que non dedican "nin un minuto" para falar dos problemas dos galegos.

O mitin abriuno o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, que defendeu que resulta "máis útil e práctico" para Pontevedra un só deputado do BNG que "vinte e tres das forzas políticas españolas", xa que cando os nacionalistas non están representados en Madrid "o menos malo que se pode dicir é que non se fai nada" por Galicia.

Fernández Lores, que puxo a transformación urbana de Pontevedra como exemplo da "utilidade" do voto ao BNG, afirmou que "se queremos que Galicia avance" e desde Madrid "nos traten como merecemos" o máis "útil e práctico" é votar ao BNG o próximo 28 de abril.