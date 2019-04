Condenan a un ano de prisión un axente de seguros por estafar unha muller de avanzada idade

A Sección Cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra condenou a un ano e un día de prisión a Juan José P.M., un axente de seguros que recoñeceu estafar a unha muller de "avanzada idade, vulnerable e cun total descoñecemento en temas financeiros".

O xuízo resolveuse este xoves mediante un acordo de conformidade entre as partes polo que o acusado confesouse autor dun delito continuado de falsificación de documento mercantil en concurso medial con outro de estafa. A Fiscalía pedía inicialmente tres anos e medio de prisión.

Ademais da pena de cárcere o tribunal provincial impón a este individuo unha multa de 6 meses a razón de tres euros ao día e en concepto de responsabilidade civil deberá indemnizar á vítima en 2.358 euros.

O tribunal tivo en conta a atenuante de reparación do dano causado e as partes interesaron a suspensión da pena de cárcere durante dous anos, quedando condicionada a que non delinca durante este período.

Tal e como relata o escrito de acusación do Ministerio Público e admite o propio acusado "por mor de coincidir en comidas familiares con D.V.S., que sofre unha deterioración cognitiva leve, iniciou unha relación de confianza con ela e mesmo a visitaba a miúdo no domicilio en que reside, ela soa, en Cangas".

"Debido á confianza que tiña no acusado", a muller accedeu a investir un diñeiro que tiña aforrado nos produtos que este lle ofertaba. En concreto, formalizaron tres pólizas e, segundo o fiscal, o acusado aproveitouse da idade da muller e do seu carácter "vulnerable", coa intención de obter "un enriquecemento" sen consentimento dela.

A sentenza é firme e contra ela non cabe interpoñer recurso.