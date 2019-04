RADIO.- Lector, oínte, espectador, o 'Xornalismo con futuro' implícate

Iván Puentes e Xosé Rúas, convidados do Cara a cara © Nacho Fuentes

O Cara a cara mira ao 'Xornalismo con futuro'. O libro que aglutina dez estudos realizados por investigadores, catedrátricos e expertos das tres Universidades galegas, de Girona, México e Portugal. Todos forman parte da Rede Internacional de Investigación dá Xestión da Comunicación, (XESCOM). Entre eles, Iván Puentes, profesor na Universidade da Coruña e investigador na Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación de Pontevedra; da que tamén é profesor Xosé Rúas.

Con ambos charlamos sobre o que denominan "o novo ecosistema de medios" que non é alleo como calquera ecosistema a especies invasoras; ou de transparencia e supervisión na xestión dos medios públicos. Falar de xornalismo no momento presente e no futuro a curto, medio ou longo prazo comporta falar de termos como "hibridación mediática", "fake news", "fact checking", "post verdade", "consumo predictivo"; que non só afectan ao profesional do sector, senón tamén ao lector, ao oínte, ao espectador e ao usuario de redes sociais.

Unha transformación que trouxo un "xornalismo transmedia", do que PontevedraViva é un evidente exemplo.