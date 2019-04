Dúas sentenzas sitúan a orixe do incendio do edificio da Ferrería no local de La Moda Ideal

Dúas sentenzas diferentes ditadas polo Xulgado de Primeira Instancia número dous de Pontevedra sitúan a orixe do aparatoso incendio que devorou o edificio situado no número 12 da rúa Michelena e no número 6 dos Soportais da Ferrería no mesmo local, o que ocupaba a tenda de teas La Moda Ideal pola Ferrería.

Ambas as sentenzas son resultado de demandas presentadas por propietarios, inquilinos e aseguradoras afectados contra a propietaria deste negocio e a súa compañía aseguradora. A primeira, adiantada por La Voz de Galicia días atrás, condenaba á titular do negocio e a súa compañía de seguros a pagar unha indemnización de 2.595 euros. A segunda, á que tivo acceso PontevedraViva, a condena a un pago superior, de 14.906,11 euros.

Esta segunda sentenza considera "acreditado que o incendio se orixinou no local de La Moda Ideal, por un curtocircuíto, cuxa causa non está determinada", de modo que condena á arrendataria do local e responsable do negocio alí asentado a indemnizar aos demandantes, que son responsables de dous negocios afectados por aquel lume do 1 de febreiro de 2016.

En concreto, o xuíz, Ignacio De Frías Conde, indica que "non nos cabe dúbida" de que o incendio se orixinou na parte superior do corredor da trastienda de La Moda Ideal por un curtocircuíto nalgún dos interruptores de aceso e apagado dos tres puntos de luz de tubos fluorescentes.

Aínda que no xuízo un perito da Policía Científica asegurou que en caso de haber humidades a instalación eléctrica podíase deteriorar e facilitouse o curtocircuíto, o xuíz destaca que non houbo ningunha proba practicada no xuízo nin documentación achegada que fixase a causa concreta dese curtocircuíto nin que se debese a esas humidades, de modo que descarga toda a responsabilidade na propietaria.

Respecto diso, o fallo xudicial, contra o que cabe posibilidade de recurso, destaca que se considerou probado que a arrendataria non acredita realizar as inspeccións técnicas obrigatorias e que "non se acreditou a existencia de humidades no edificio".

O xuíz tivo en conta dous criterios técnicos diferentes sobre o punto de orixe do lume, o do informe realizado pola Policía Científica durante a instrución do proceso penal e o ditame pericial achegado pola arrendataria e a súa compañía de seguros. O policial sitúa o inicio do lume no corredor da entreplanta, á altura do falso teito, na trastienda de La Moda Ideal. O outro o sitúa na contorna da zona de escaleiras comúns para o acceso á parte posterior do establecemento La Moda Ideal e as plantas primeira e segunda.

Finalmente, deu por válido o da Policía Científica e destaca que no outro "a conclusión é vaga respecto ao lugar de orixe do incendio".

Os xulgados pontevedreses fixaron cinco xuízos diferentes para dirimir as responsabilidades civís derivadas do aparatoso incendio de hai tres anos e aínda quedan por coñecerse os resultados dos outros tres.