Un incendio arrasa unha nave de herbicidas en Vilagarcía e obriga a desaloxar dúas vivendas

Incendio nunha nave no polígono de Trabanca Badiña © Protección Civil de Vilagarcía / Facebook

Un incendio arrasou na mañá deste sábado unha nave destinada ao almacén de herbicidas e raticidas situada no polígono industrial de Trabanca- Badiña, en Vilagarcía.

Segundo a información facilitada polo Centro de Atención de Emerxencias de Galicia 112, por seguridade, foron desaloxadas dúas vivendas situadas na parte traseira da instalación afectada, pero ninguén resultou ferido. Esa medida adoptouse por precaución, xa que nun momento dado, poderían verse afectadas polo fume.

Un amplo operativo de emerxencias logrou extinguir o lume, que se declarou pasadas as 11.30 horas deste sábado no interior da nave. Ata o lugar desprazáronse varias dotacións de bombeiros, tras as chamadas de alerta dos veciños.

A partir de aí, activouse un operativo no que participaron os Bombeiros do Salnés e do Morrazo, así como os membros do Servizo Local de Emerxencias. Do mesmo xeito, foron informados os profesionais das 061-Urxencias Sanitarias, aínda que ninguén resultou afectado.

O operativo tamén mobilizou a axentes das policías Nacional, Local e Autonómica, que estableceron un cordón de seguridade para garantir a protección dos veciños e facilitar os traballos de extinción. Eles mesmos procederon ao desaloxo das dúas vivendas próximas. Unha vez finalizada a intervención dos efectivos de emerxencias, as persoas puideron volver ás súas casas.

Os efectivos de emerxencias e o persoal técnico analizan agora o contido da nave para determinar a orixe e as circunstancias do incendio.