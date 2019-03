O Liceo Casino repasa 32 anos de presenza do Exército na Antártida

Inauguración da exposición "A Campaña Antártica" no Liceo Casino © PontevedraViva Inauguración da exposición "A Campaña Antártica" no Liceo Casino © PontevedraViva

A 'Campaña Antártica' do Exército de Terra toma estes días as instalacións do Liceo Casino de Pontevedra.

O Tenente Coronel Alberto Salgas Méndez, Xefe da XXIX Campaña Antártica, impartiu este luns unha conferencia na que explicou as orixes e historial desta campaña, a operación militar no exterior en vigor máis antiga, un despregamento especial pola distancia (13.000 quilómetros) como pola importancia da colaboración na investigación científica.

Tras a charla procedeuse á inauguración da exposición "A Campaña Antártica. 32 anos de presenza militar española no continente branco".

A mostra recolle un amplo catálogo de material relacionado coa Campaña entre o que destaca un iglú, dúas maquetas da Base Antártica Española "Gabriel de Castilla", un poste coas distancias quilométricas que separan a Antártida de diversas localidades españolas, un vehículo e unha importante colección de fotografías da participación militar española na Antártida.

Esta exposición permanecerá aberta ao público ata o domingo 31 de marzo e poderá ser visitada este martes de 16:00 a 18:00 horas, de mércores a venres de 17:00 a 21:00 horas e sábado e domingo de 10:00 a 13:30 horas e de 17:00 a 21:00.