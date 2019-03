Denuncian a aparición de pintadas ameazadoras no domicilio da concelleira Carme da Silva

O Bloque Nacionalista Galego denunciou as ameazas sufridas nas últimas horas pola súa edil en Pontevedra e candidata pola provincia ao Congreso, Carme da Silva.

En concreto o BNG compartiu nas súas redes sociais a imaxe dunha parede do edificio onde reside coa palabra "Dasilva" pintada xunto a unha diana.

"A mafia nunca dorme", sinalou a formación antes de sinalar que "seguiremos traballando para que a nosa compañeira Carme da Silva sexa deputada no Congreso para termos voz propia" e mostrar "todo o apoio e toda a forza" á súa representante.

A mafia nunca dorme. No BNG tampouco; seguiremos traballando arreo por Pontevedra, porque o millor está aínda por vir, e tamén seguiremos traballando para que a nosa compañeira #CarmeDaSilva sexa deputada no Congreso para termos voz propia. Carme, todo o apoio e toda a forza! pic.twitter.com/o0AVswZZ5V — BNG (@obloque) 23 de marzo de 2019

Pola súa banda o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores quixo manifestar "todo o meu apoio á nosa compañeira", sinalando que "imos continuar a defender os intereses de Pontevedra por riba de todo".

Ante a aparición destas pintadas na casa da concelleira Carme Da Silva, quero manifestar todo o meu apoio á nosa compañeira. Imos continuar a defender os intereses de Pontevedra por riba de todo. #EuTaménSonDaSilva#AgoraGaliza #AdiantePontevedra #Lores2019 pic.twitter.com/ClPRQqAvbB — Miguel Anxo F. Lores (@Lorespontevedra) 24 de marzo de 2019

Tamén desde a oposición chegaron condenas polo sucedido como a do candidato do Partido Popular, Rafael Domínguez, ao declarar que a pesar das súas diferenzas co goberno local é algo que non se pode xustificar porque "en democracia hay votos, no dianas".