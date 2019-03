AMA América consolida a súa presenza como referente do sector asegurador en Ecuador

A. M.A reforza a súa expansión internacional e a súa activa presenza en Ecuador tras a ratificación dos seus acordos de colaboración cos máis destacados centros médicos do país iberoamericano. Nos últimos anos conseguiu estreitar fortes vínculos naquel país e posicionarse como unha das aseguradoras de referencia. A imaxe de marca da compañía está moi ben valorada, o que favoreceu que o volume de negocio no primeiro trimestre creza un 300% respecto ao mesmo período do ano anterior.

Coa inauguración dunha nova sede na cidade de Portoviejo, ademais das outras dúas existentes en Quito e a próxima apertura de Guayaquil, AMA América, presidida polo Dr. Diego Murillo, fortalece o compromiso de apoiar os profesionais sanitarios ecuatorianos con pólizas que garanten a responsabilidade civil e coberturas que lles permiten desenvolver o seu traballo con total tranquilidade, protección e sen restricións. Tamén ofrece con importante éxito as pólizas para automóbiles, que brindan amplas coberturas e nos últimos meses conseguiron unha demanda sen precedentes.

O conselleiro delegado de A.M.A., Francisco Herrera; a directora xeral adxunta, Raquel Murillo; o director da Fundación A. M.A., Álvaro Basilio; e o CEO en Ecuador, Manuel Boullosa, mantiveron durante a última semana numerosas reunións nas cidades máis importantes do país cos máis destacados representantes do sector e puideron constatar o interese que espertan as súas pólizas para os profesionais ecuatorianos.

Os directivos de A.M.A. asinaron acordos de colaboración e mantiveron encontros de alto nivel sobre o alcance das coberturas que ofrece actualmente a compañía con representantes de diversos colectivos e directivos dos principais centros médicos do país. Tamén se reuniron co embaixador español, Carlos Abella, quen lles transmitiu a súa "satisfacción pola boa marcha e os excelentes datos de A.M.A. en Ecuador".

En Guayaquil analizaron as actividades que desenvolve a Asociación APROFE para quen "AMA ofrece aos seus profesionais o respaldo e a tranquilidade que necesitan", segundo a súa directora Larissa Marangoni. Tamén ratificaron o acordo coa Sociedade de Loita contra o Cancro ( SOLCA) e cos profesionais da saúde que compoñen o seu equipo. Igualmente, mantivéronse reunións co Centro Médico Semedic.

Na provincia de Manabí coñeceron de primeira man as modernas instalacións da clínica Centeno e do Centro Médico AXXIS, no que os seus profesionais sanitarios tamén contarán cos beneficios do Seguro de Responsabilidade Penal e Civil Profesional ( RCP) de AMA. E en Quito entrevistáronse co presidente do Hospital SOLCA, Dr. Jorge W. Cevallos, e o seu director executivo, Christian Aroca, ademais de celebrar encontros cos equipos comerciais da compañía e cos doutores Carlos Pazmiño, médico cirurxián e avogado de AMA América, e Gabriel Díaz, médico e catedrático, con quen analizou os resultados da compañía desde a súa implantación no ano 2014.