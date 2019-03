Tempo anticiclónico para esta semana

Durante o luns comeza a entrar o anticiclón en Galicia, deixando un réxime de ventos de compoñente norte. Así, agárdanse nas Rías Baixas ceos alternando nubes e claros en xeral. As temperaturas mínimas sufrirán un moderado descenso, con formación de xeadas, mentres que as máximas quedarán sen cambios significativos. O vento soprará frouxo de compoñente norte, aumentando a súa intensidade á tarde.

O martes Galicia queda na influencia do anticiclón centrado ao noroeste da Comunidade. Así, agárdanse bancos de néboa matinal que deixarán paso a ceos pouco anubrados ou despexados en xeral, con intervalos de nubes baixas no terzo norte onde mesmo se podería rexistrar algún chuvasco illado e ocasional. As temperaturas mínimas non experimentarán cambios significativos, polo que se volverán formar xeadas en moitos puntos do interior, mentres que as máximas ascenderán lixeiramente. O vento soprará frouxo do nordés, aumentando a súa intensidade á tarde.

O mércores Galicia mantense na influencia das altas presións, con ventos do nordés. Así, os ceos permanecerán pouco anubrados ou despexados en xeral, con algún intervalo de nubes baixas no norte das provincias da Coruña e Lugo. As temperaturas non experimentarán cambios significativos. O vento soprará frouxo do nordés, aumentando a súa intensidade á tarde.