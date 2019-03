Reordenan os aparcamentos nas inmediacións do Vidal Portela e do Marcos da Portela

O Concello de Pontevedra inicia nesta semana, aproveitando o bo tempo, o pintado da sinalización vertical e a colocación da horizontal en distintas rúas da cidade para adaptar o réxime de estacionamento ás necesidades dos centros de ensino.

O concelleiro de Mobilidade, Demetrio Gómez indicou que éstas son medidas previamente pactadas coas Anpas dos colexios implicados, neste caso o Vidal Portela e o Marcos da Portela, para reordenar os espazos nos que poderán estacionar os pais para recoller ou deixar aos nenos que se trasladan en coche ao centro de ensino.

No caso do Vidal Portela a proposta de mobilidade do Concello é a reserva de espazos de servizos na rúa Cruz Vermella (o tramo que non é peonil) e en Perfecto Feijoo que se ampliarán de 08.00 a 20.00 horas, para que poidan ser empregadas ao longo do día, incluso para as actividades extraescolares. Até antes da reforma, usábase a traseira do colexio que foi transformada nunha praza.

No caso do Marcos da Portela, situado na rúa Suecia de Monte Porreiro, retíranse as prazas de servizos, que pasarán a ser de estacionamento libre na rúa.