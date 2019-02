As obras que se están executando na rúa Fernando Olmedo nas proximidades da entrada ás instalacións ao Centro Galego de Tecnificación Deportiva provocaron unha corte na tubaxe de gas que obrigou a que se tomen todas as precaucións para evitar un incidente de gravidade. O incidente producíase sobre as 12.00 horas por operarios de COVSA.

Ata o lugar desprazáronse operarios do Parque de Bombeiros de Pontevedra, axentes da Policía Local e da Nacional que acordoaron ao redor de 20 metros da rúa. Tamén se cortou o tráfico rodado na Ponte dos Tirantes para evitar o paso de vehículos a esta contorna.

Os bombeiros atópanse realizando medicións continuas xa que, a pesar de que se cortou a subministración de gas, na tubaxe permanecen restos que comportan perigo para a contorna. Non se practicaron desaloxos de establecementos comerciais nin de vivendas, pero os efectivos que se atopan na zona piden aos veciños que non acendan chisqueiros e eviten utilizar calquera dispositivo inflamable.

En toda a rúa nótase un forte cheiro a gas e os axentes da Policía están a desviar aos peóns para que accedan aos seus destinos.