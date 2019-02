Pontevedra leva a Amsterdam a súa experiencia sobre a redución do tráfico

Os concelleiros Anabel Gulías e Alberto Oubiña no encontro internacional de expertos en Amsterdam © Concello de Pontevedra

O Concello de Pontevedra está representado este xoves nun encontro internacional de expertos celebrado en Amsterdam e promovido polo goberno local para abordar o deseño do plan de acción da cidade no que traballa dende fai un tempo. Este plan ten como obxectivo a redución do tráfico de automóbiles e fortalecer a calidade de vida urbana dentro da cidade.

A participación de Pontevedra está enmarcada, polo tanto, dentro do asesoramento internacional que busca Amsterdam para deseñar este plan de acción.

Neste marco, os concelleiros Anabel Gulías e Alberto Oubiña participaron durante a xornada do xoves en varias mesas de expertospara abordar temas como "Aparcar e conducir" e a "Participación e xestión de grupos de interese". Neste encontro participaron as cidades de Oslo, Hamburgo, Gotemburgo, Copenhague, Groningen, Utrecht, La Haya, Rotterdam, Gante, Bruxelas, Munich, Barcelona e Lisboa

Na primeira mesa, Pontevedra expuxo o seu sistema de mobilidade xeral, cos estacionamentos de bordo e o modelo de servizos; e na segunda, os concelleiros abordaron a participación cidadá na creación da cidade dende unha perspectiva integrada para persoas con discapacidade funcional e tamén introduciron a perspectiva feminista. O obxectivo defendido foi a creación de cidades para todos.

Segundo informaron no Concello de Pontevedra, as conclusións que tiraron tanto relatores como asistentes da primeira das mesas é que había que exportar o modelo de Pontevedra a todas partes do mundo.