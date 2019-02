A sardiña, o peixe azul máis popular © Conservas Pescamar Xoubas en aceite de oliva gourmet de Conservas Pescamar © Conservas Pescamar Piruliño de xoubas © FROM

Chega unha nova receita de "A cociña gourmet en conserva" cunha orixinal proposta de aperitivo que leva como base un dos peixes azuis máis ricos en propiedades saudables: a sardiña. A súa graxa de alta calidade axúdanos a reducir os niveis de colesterol e triglicéridos.

A estas calidades, hai que engadir os efectos beneficiosos para a saúde cardiovascular que Conservas Pescamar potencia co enlatado das xoubas en aceite de oliva "xa que une ás calidades positivas dos ácidos graxos poliinsaturados Omega 3, o feito de que achegan unha cantidade importante de ácido oleico procedente do aceite de cobertura", como nos lembra o FROM, o organismo do Ministerio de Agricultura e Pesca encargado de regular o mercado dos produtos do mar, en cuxa web se recolle esta receita.

Para preparar este delicioso Piruliño de xoubas en aceite de oliva gourmet Pescamar necesitamos os seguintes ingredientes:

- 1 lata de xoubas en aceite de oliva gourmet Pescamar

- 4 patacas

- 1 cenoria pequena picada en dadiños pequenos e cocida

- 50 g. de chícharos extra finos cocidos

- 20 g. de cebola picada moi fina

- Maionesa

- Olivas negras sen óso

- Pan frito moído

Preparación:

Secamos as olivas sen óso e enfornámolas a 80 º C. Cando estean secas, picámolas ata convertelas en po. Mesturamos este po co pan frito moído. Reservamos.

Cocemos as patacas coa pel. Pelámolas e esmagamos ata convertelas en puré.

Agregamos o aceite da lata de xoubas en aceite de oliva gourmet Pescamar e rectificamos o sal, se é necesario.

Picamos as xoubas e mesturámolas coa cenoria, os chícharos e a cebola. Facemos unhas bólas coas mans.

Estiramos o plástico de cociña, poñemos un pouco de puré no centro, unha boliña de xouba e enrolamos de maneira que o recheo quede dentro. Procedemos do mesmo xeito co resto da mestura.

Deixamos as boliñas no frigorífico para que tomen corpo e, ao cabo de 2 horas, retirámolas do filme e dámoslle unha lixeira capa de maionesa.

Finalmente, rebozamos as boliñas na mestura de po de oliva e pan frito e colocámolas nuns paus de espetada.

En dúas semanas volvemos cunha nova proposta de "A cociña gourmet en conserva" cos produtos do mar de alta calidade de Conservas Pescamar.