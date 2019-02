Galicia, ante o reto de prepararse para as "oportunidades" turísticas do AVE e o Xacobeo 2021

Román Rodríguez, conselleiro de Cultura, no balance turístico de 2018 © Mónica Patxot Román Rodríguez e José Manuel Cores Tourís © Mónica Patxot

As Rías Baixas e, por extensión, toda Galicia deben prepararse ante as dúas "oportunidades" que se presentan a nivel turístico nos próximos anos: a chegada do AVE e o Xacobeo 2021. Así o destacou o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, que instou ao sector público e privado a ter unha "visión coordinada" para facer fronte a estes retos.

2019, segundo Rodríguez, é un ano "tremendamente esperanzador" para o turismo en Galicia, unha actividade que xera o 10% do PIB da comunidade e o 11% do emprego. O destino galego "vai seguir crecendo" en chegada de turistas, vendas e resultados, unha tendencia que se suma ao crecemento "exponencial" que se rexistrou no últimos cinco anos.

O responsable de Turismo no goberno galego presentou este martes, nun almorzo informativo en Pontevedra, os datos "moi positivos" que deixa 2018 e que foron referendados polo Instituto Nacional de Estatística (INE), polo que son "fiables" e non "aleatorios" ou cunha credibilidade "dubidosa" que envíen mensaxes "falsas" ao sector.

En 2018, segundo este balance, Galicia recibiu 4.8 millóns de turistas. É o segundo mellor resultado da súa historia, só superado por 2017. Deles, 2.1 millóns foron visitantes nacionais, 1.4 millóns foron turistas internos -cidadáns doutros municipios galegos- e 1.3 millóns chegaron desde máis de 180 países estranxeiros.

Esta "consolidación" de Galicia como destino turístico, o oitavo no conxunto nacional, provoca que a demanda crecese un 26% no últimos cinco anos, chegando o pasado ano ata os 10.2 millóns de pernoitas nos establecementos hostaleiros da comunidade.

Esta maior afluencia de turistas permitiu que o sector hostaleiro tivese en 2018 uns ingresos de 295 millóns de euros

Román Rodríguez destacou o "salto espectacular" dado pola estancia media que os turistas pasan en Galicia, un 3% máis que en 2017. Isto demostra, dixo, a "fidelidade" dos nosos visitantes ao atopar "motivos para continuar máis tempo", a pesar da tendencia do mercado de dirixirse, a nivel nacional, por "escapadas" máis curtas.

Ademais, rexistrouse un aumento do nivel de gasto dos visitantes, que oscila entre o 1.7% do turista nacional e o 8.4% do turismo interno, e creáronse máis de 400 empresas vinculadas co turismo e uns 6.000 novos postos de traballo -119.470 en total-, elevando a taxa de ocupación ao 76.1% no sector.

SEIS DE CADA DEZ TURISTAS CHEGAN FÓRA DO VERÁN

O conselleiro de Cultura celebrou especialmente a desestacionalización que está a lograr Galicia, xa que actualmente seis de cada dez turistas chegan á nosa comunidade "fóra dos meses centrais do verán", o que permite "estabilizar" o emprego e demostra que os produtos que ofrecen máis aló de sol e praia "están funcionando".

Entre os sete destinos urbanos, Santiago de Compostela (1.3 millóns de pernoitas) segue sendo líder en Galicia, seguido pola Coruña (955.000) e Vigo (822.000). A continuación estarían Lugo, Pontevedra e Ourense con datos "moi similares".

No caso da Boa Vila, producíronse en 2018 case 229.000 pernoitas, que aumentaron ata as 512.000 (un 2.2% máis que o pasado ano) en todo o ámbito identificado como Ría e Terras de Pontevedra, que se consolida como o quinto destino máis visitado de Galicia.

Galicia non persegue ao turista de "tirarse polo balcón", senón un turismo "respectuoso, familiar e que busca o auténtico"

Entre os países de procedencia do turista estranxeiro, segundo os datos do INE, atópanse Portugal (de onde chega a quinta parte dos visitantes a Galicia), Alemaña, Estados Unidos, Italia, Francia, Reino Unido, Irlanda ou os Países Baixos. O turista nacional, pola súa banda, procede maioritariamente de Madrid, Castela e León, Andalucía, Cataluña, País Vasco e Valencia.

Deles, un 69% hospedáronse en establecementos hostaleiros. Ademais, no ámbito do turismo rural, Galicia experimentou un crecemento do 68% no últimos cinco anos.

O Camiño de Santiago, por último, volveu a demostrar o seu gran tirón. Durante 2018 seláronse máis de 327.000 'compostelas', un 8.6% máis que o ano anterior. O crecemento na chegada de peregrinos é común a case todas as rutas, aínda que "espectacular" no caso do Camiño Portugués pola Costa, que creceu un 89% nos últimos doce meses.

Case seis de cada dez peregrinos percorren o Camiño Francés, mentres que o Camiño Portugués, que creceu un 14.5% no último ano, supón xa o 21% dos turistas que peregrinan por esta ruta espiritual.

EN GALICIA " NON HAI TURISMOFOBIA"

A pesar de "incomodidades puntuais", Román Rodríguez negou que exista risco de masificación turística e, desde logo, "non hai turismofobia" como noutros destinos. A iso contribúe, sinalou, que Galicia non persegue ao turista de "tirarse polo balcón", senón un turismo "respectuoso, familiar e que busca o auténtico".

"Non queremos competir coas illas", engadiu, senón apostar por un destino "único e innovador". Por iso é polo que, polo menos polo momento, esta masificación "non se percibe como un problema" na comunidade galega.