Cinco anos construíndo a historia das mulleres de Pontevedra

O Centro de Interpretación das Torres Arcebispais (CITA) acollerá o sábado 26 de xaneiro, ás 19.00 horas, o acto co que o Concello de Pontevedra conmemora o quinto aniversario do programa A memoria das mulleres, co que se recupera a historia de mulleres pioneiras, traballadoras ou represaliadas do municipio.

Baixo o título Cinco anos construíndo a historia das mulleres, repasarase a traxectoria deste programa municipal e presentará a súa nova páxina web: www.dogrisaovioleta.gal.

No acto está prevista a actuación musical do grupo Comando Foucellas.

A memoria das mulleres, un programa da Concellaría de Patrimonio Histórico, ten como obxectivo encher de contido o baleiro que as mulleres ocupaban no relato oficial e contar como de imprescindible foi o seu pulo para construír a Pontevedra que agora coñecemos.

Buscábase rescatar os nomes, as biografías e de ser posible os rostros de mulleres notables. Para iso traballouse na compilación da documentación, bibliografía, hemeroteca, imaxes e arquivos de son e vídeo que puidesen existir sobre elas, e ademais realizáronse ducias de entrevistas que puidesen achegar novas informacións.

Nese empeño fóronse realizando actividades e publicacións, exposicións, colaborouse en artigos e programas de radio, nomeáronse rúas, graváronse para sempre nomes de muller en placas ou pintáronse murais.