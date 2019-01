Rueda, sobre se optará á Deputación: "Seguirei como vicepresidente da Xunta mentres teña a confianza de Feijóo"

Alfonso Rueda e Rafa Domínguez, en Pontevedra © Mónica Patxot Alfonso Rueda © Mónica Patxot Rafa Domínguez © Mónica Patxot

O PP presentará en febreiro a todos os seus candidatos ás eleccións municipais. Así o sinalou o presidente dos populares de Pontevedra, Alfonso Rueda. O traballo está "moi avanzado" a falta de designar os alcaldables en "tres ou catro" municipios. Menos claro, polo menos sobre o papel, é o nome da persoa que optará a presidir a Deputación.

O propio Rueda, cara o que se dirixen as miradas no caso de que o PP recupere o control da institución provincial, non quixo desvelar as súas intencións. Sen descartalo por completo, sinalou seguirá como vicepresidente da Xunta "mentres teña a confianza de Feijóo". Díxoo nun almorzo informativo celebrado en Pontevedra.

O dirixente popular recoñeceu que un dos grandes obxectivos do partido é "recuperar" o goberno da Deputación e para iso espera lograr un "bo resultado" en toda a provincia. A este respecto, ve boas perspectivas nos partidos xudiciais de Pontevedra, Vigo e o Baixo Miño, entre outros, polo "magnífico traballo" realizado polo PP.

A partir de aí, engadiu, dependerá de todo o partido elixir por consenso á persoa que poida presidir o goberno provincial. "Vou tentar que todos os compañeiros teñan un bo resultado e despois xa veremos", dixo.

"Saímos a depender de nós mesmos", sinalou o presidente do PP pontevedrés con respecto á próxima cita coas urnas, que celebrou o proceso de renovación que lle permitiu contar con "caras novas" en toda a provincia e reforzar "aínda máis" aos alcaldes e candidatos que hai catro anos obtiveron un bo resultado electoral.

Acompañado do candidato en Pontevedra, Rafa Domínguez, Rueda sinalou que precisamente na capital "o acerto foi pleno". O PP conta agora, destacou, cun candidato que "defende" o emprego, o transporte urbano e as parroquias do rural, apostando por estender o modelo urbano a todo o municipio.

Con esta perspectiva, o dirixente do PP vaticinou que os populares crecerán "o suficiente para poder gobernar". Asegurou que "son optimista e o salto pode ser importante".

Domínguez, pola súa banda, fixo un repaso do compromiso que fixo na súa presentación oficial, prometendo "ilusión, diálogo y Pontevedra". Así, explicou que "lo que está bien hay que mantenerlo y mejorarlo", para o que puxo o centenar de encontros que mantivo estes meses con veciños, colectivos e afiliados.

Todos eles coinciden, segundo o candidato popular, que economicamente Pontevedra "no funciona" e que a cidade "no acaba de arrancar".