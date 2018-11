Ingresa na cadea tras saltarse unha orde de afastamento e acudir á casa da súa ex parella cun coitelo

Patrullas da Garda Civil nos xulgados da Parda © Mónica Patxot

O Xulgado de Garda de Marín decretou o ingreso en prisión provisional comunicada e sen fianza para un home que foi detido este xoves en Bueu tras acudir á casa do seu ex parella a pesar de que tiña unha orde de afastamento. Cando a Garda Civil estaba dentro da casa da súa antiga compañeira sentimental e levaba encima un coitelo co que manifestou a súa suposta vontade de autolesionarse.

Os feitos ocorreron á primeira hora da mañá deste xoves nun domicilio de Bueu. Unha muller pediu axuda porque o seu ex parella, de quen ten unha orde de afastamento en vigor, presentouse na súa casa, de modo que se desprazaron ao lugar efectivos da Garda Civil do posto de Marín e, máis tarde, tamén a Policía Local.

A muller fuxiu da casa escapando da súa ex parella e esperou aos axentes no exterior. Tras prestarlle asistencia, dirixíronse á casa e atopáronse no seu interior ao citado home, que forzara unha porta e estaba nunha das estancias da casa cun coitelo na man.

Segundo indicaron fontes da investigación, o home manifestou que tiña intención de autolesionarse coa arma, pero antes foi reducido por axentes da Garda Civil, que procederon á súa detención.

O sospeitoso está acusado dun delito de quebrantamento de condena por incumprir a orde de afastamento en vigor e, tras pasar a disposición xudicial, o xuíz de garda de Marín decretou o seu ingreso en prisión. Na tarde deste xoves xa foi trasladado ao centro penal da Lama.