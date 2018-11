RADIO.-A gruta de Gizamaluke xoga ao completo

Gamers e streamers, A gruta de Gizamaluke amplía espazo no seu segundo programa. Desde Arousa, Ruchito e desde Marín, Sara Orozco flanquean a Charlie Pereiro, creador e xestor de Morcego e deste podcast para PontevedraViva Radio.

'Que pasa no mundo?', no mundo do videoxogo, moitas novidades e avances dos que te vas a decatar escoitando A gruta de Gizamaluke. Se a primeira entrega deste programa e podcast coincidía coa saída de Red Dead Redemption 2, esta vez o título volve para chequear como foron as vendas na súa primeira semana.

'Preme o play!' coa banda sonora dos videoxogos e o novo Call of Duty sométese ao veredicto da Gruta de Gizamaluke en 'Dando a nota'. E o bonus para completar, un debate sobre: remake, remaster ou medo ao novo.