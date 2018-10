Rafa Domínguez recoñece a existencia dun enfrontamento do PP local coa Xunta pola ampliación da depuradora

O candidato do Partido Popular á alcaldía de Pontevedra, Rafa Domínguez recoñeceu a existencia dun desencontro entre o PP local e a Xunta por mor da diferenza de posturas sobre a ampliación da depuradora dos Praceres.

Rafa Domínguez insiste na necesidade de revisar a proposta de Augas de Galicia que pasa por ampliar a depuradora cara ao campo de fútbol e na importancia de formular outras alternativas, aínda que recoñece que "yo tengo la capacidad que tengo, que es la de ser el presidente local de Pontevedra"

A preguntas dos xornalistas o candidato pontevedrés admitiu este mércores en rolda de prensa que "con el partido ha habido discusión dentro del foro de la disparidad de criterios" aínda que precisou que "en ningún momento yo he planteado la dimisión y no me la han pedido, ni de lejos".

O presidente local do PP engadiu que "esa diversidad de opiniones fueron duras pero en ningún momento se llegó a tal extremo". Domínguez lembrou que a situación da Ría de Pontevedra é "muy grave" e que "el que no ha asumido la responsabilidad es el alcalde Lores" en referencia a que un 30 % do tratado pola depuradora é auga do mar que se coa na rede de rede de sumidoiros da cidade.

Tamén se reafirmou en que a ampliación proposta pola Xunta é "desproporcionada" xa que "llega hasta casi el patio de la iglesia" polo que "el Partido Popular local no puede estar de acuerdo en eso y pide otras soluciones".

"Es inaceptable desde el punto de vista local", agregou. Finalmente tratou de rebaixar a tensión deste enfrontamento dentro do Partido Popular sinalando "que yo pueda tener una opinión y el señor Núñez Feijóo y la conselleira tienen otra, puede chocar, es democracia".

Domínguez tamén mostrou o seu agrado pola "sensibilidad" mostrada pola Xunta cando expón a posibilidade de levar a ampliación a terreos de ENCE "ahora no conozco el proyecto y tendría que verlo".

"Si me presentan un nuevo proyecto, los vecinos están de acuerdo y ese proyecto es adecuado para todos, tendría que estudiarlo", concluíu.