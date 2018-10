O goberno provincial non debate co PP no pleno para "evitar o xogo de calumnias, mentiras e falsidades"

Os voceiros do PP, Ángel Moldes e Elena Muños falan no Pleno da Deputación de Pontevedra © Mónica Patxot Pleno da Deputación de Pontevedra © Mónica Patxot

O pleno da Deputación de Pontevedra resultou máis breve do previsible por mor da estratexia posta en marcha polos grupos que conforman o goberno provincial, o Partido Socialista e o BNG, que optaron por evitar o debate co Partido Popular para "evitar el juego del calumnias, mentiras y falsedades", segundo xustificou o seu portavoz, Carlos López Font.

Ao principio da sesión plenaria o grupo socialista, co apoio do BNG, sacou adiante unha moción na que solicita ao goberno de la Xunta que aplique "criterios obxectivos" na repartición dos fondos económicos autonómicos e europeos, expresando a súa protesta polo feito de que a administración provincial queda excluída da repartición de financiamento europeo para desenvolver talleres de emprego como viña facendo ata agora con "gran éxito".

A deputada socialista Montse Magallanes cualificou esta decisión do executivo de Núñez Feijóo de "nova discriminación" e dixo con esa decisión "evidénciase o trato desigual que dá a Xunta ás institucións gobernadas por forzas progresistas".

A portavoz do Partido Popular, Elena Muñoz respondeu que "esta moción es sinceramente bochornosa", e asegurou que se trata de "desviar la atención ante el absoluto escándalo de su sectarismo a la hora de repartir as ayudas de la Deputación" animando a socialistas e nacionalistas a que "si tienen dudas acudan a los tribunales como hacen los concellos del PP".

Neste mesmo sentido continuaron as críticas e reproches coa moción do Partido Popular na que solicitaban a ampliación do Plan Concellos "ata os 60 millóns de euros" e a creación de plans provinciais "cuxa repartición atenda a criterios obxectivos", indicou o portavoz do PP, Ángel Moldes. Segundo agregou, a día de hoxe, os máis "prexudicados" polos criterios de repartición da Deputación son os municipios gobernados polos populares.

A moción do PP foi rexeitada pola maioría dos votos do PSOE, do BNG e do deputado da Coalición electoral SON, que optaron por non intervir no debate, polo que non houbo réplicas nin confrontación verbal, unha estratexia que enfadou aos deputados da oposición, especialmente ao popular Luís Aragunde, a quen a presidenta da Deputación pediu que "non berre nin de golpes" advertíndolle que de manter ese comportamento sería expulsado do pleno.

Idéntico resultado negativo obtivo unha segunda moción do PP na que solicitaba sen éxito que se crease unha comisión informativa especial para investigar os motivos das demandas xudiciais contra a Deputación por parte dos concellos da Lama, Vilanova de Arousa e Sanxenxo, todos eles gobernados polo Partido Popular.

Tampouco saíu adiante a reclamación do PP para que a Deputación expresase o seu "apoio incondicional" á comisión de investigación aberta no Parlamento de Galicia sobre o accidente de O Marisquiño, no que máis de 460 persoas resultaron feridas tras o derrube dunha plataforma durante a celebración dun concerto.

A portavoz do Partido Popular, Elena Muñoz, criticou que os deputados do goberno provincial quedasen "mudos" e definiu a súa actitude como unha "falta de respecto a la democracia", ao que replicou o vicepresidente César Mosquera que "precisamente porque temos un respecto exquisito á democracia non imos entrar no seu xogo".

UNANIMIDADE

O grupo provincial socialista tamén levou a leste mesmo pleno unha moción, que foi aprobada por unanimidade, que insta á Xunta a asumir o 35% do investimento para a creación da primeira vía verde ferroviaria que discorrerá de maneira total en territorio galego, recuperando a histórica vía de tren que unía Vilagarcía e Portas.

A Deputación de Pontevedra e os concellos concernidos, Vilagarcía, Caldas de Reis e Portas, impulsan un acordo conxunto para activar a intervención sen maior demora, á espera de que a Xunta materialice o seu parte do compromiso para o ano 2019. O proxecto ten un custo total de aproximadamente medio millón de euros. Os raíles xa foron retirados ao longo dos nove quilómetros de trazado e no seu lugar preténdese a creación dunha plataforma totalmente accesible que permita o tránsito de peóns e bicicletas.

Por outra banda, o pleno de outubro aprobou as ordenanzas reguladoras da compostaxe local para os biorresiduos municipais do Plan Revitaliza e a de funcionamento do castelo de Soutomaior.