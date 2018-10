Primeiros contactos cos axentes sociais para perfilar o orzamento municipal de 2019

A Federación Teucro foi a primeira entidade social en manter un encontro co goberno municipal de cara a perfilar o proxecto de orzamentos para 2019, no que xa traballan os servizos económicos do Concello.

Nesa xuntanza, por parte do goberno, estiveron o concelleiro de Economía e Facenda, Raimundo González, e a tenente de alcalde, Carme da Silva.

Esta primeira reunión responde á petición realizada o pasado ano por parte dos veciños, de poder iniciar as conversas antes da elaboración do borrador de orzamentos.

Así, ambas partes fixeron repaso dos compromisos do pasado ano e os representantes veciñais presentaron algunhas peticións de carácter xenérico tanto da zona rural como urbana, que foron recollidas polos concelleiros do BNG.

A próxima reunión será coa Federación Castelao, aínda coa data por concretar.