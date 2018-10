Ponte Caldelas cubrirá as pistas de padel e patinaxe de Chan da Barcia

Potenciar o seu uso e que poidan ser utilizadas con normalidade no inverno. É o obxectivo da actuación que abordará o Concello de Ponte Caldelas na pista de padel e na cancha multideporte e de patinaxe situadas no complexo deportivo de Chan da Barcia.

As obras, unha vella aspiración do goberno local, consisten nunha cuberta de estrutura metálica a dúas augas cunha altura de 7,26 metros no punto central e de 6 metros nos aleiros, máis que suficiente para a práctica deportiva.

A cuberta, soportada por piares metálicos a ambos lados, terá unha superficie de case 500 metros cadrados.

Ao mesmo tempo, esta estrutura abre a posibilidade da utilización nocturna das instalacións, pois estará dotada de proxectores con lámpadas tipo led, que garantirán unha boa visibilidade.

As obras foron adxudicadas por concurso entre as oito empresas construtoras que se presentaron á licitación. A gañadora foi EC Casas cun importe de 44.710,82 euros, o que supuxo unha importante baixa sobre o tipo de saída, que foi de 57.321,56 euros.

A execución destes traballos, que serán financiados cunha subvención da Xunta, comezará de inmediato co obxectivo de que estea rematada antes de que finalice o mes de novembro.