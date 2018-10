A Cidade da Cultura quere potenciar a visibilidade de Pontevedra no Gaiás

A directora-xerente da Fundación Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez, renovaba este mércores o convenio de colaboración con AJE Pontevedra, a través da firma do acordo co presidente deste colectivo, Pablo Fernández.

A través deste convenio os participantes gañadores da XXIII edición do premio Xove Empresario deste ano poderán utilizar, de maneira gratuíta, dous espazos de coworking no Centro de Emprendemento (CEM) da Cidade da Cultura, no que actualmente desenvolven os seus proxectos ao redor dun centenar de proxectos, entre viveiros e espazos de coworking nos que participan iniciativas de toda Galicia. A cesión para o gañador do premio Xove Empresario do espazo de coworking será durante un ano e verase acompañada de cursos de formación específica e asesoramento a custo cero para os gañadores.

Segundo explicaron tanto Ana Isabel Vázquez como Pablo Fernández, tamén está prevista a organización de eventos de networking e ampliar a rede de contactos dos emprendadores.

A directora-xerente da Cidade da Cultura apuntou, ademais, que Pontevedra está cada vez máis presente no Gaiás e sinalou, neste sentido, a inauguración da exposición 'Castelao maxistral' con cesións do Museo de Pontevedra e a presentación proximamente do proxecto 'Contornos e contornas', unha iniciativa elaborada por un grupo de emprendedoras da cidade do Lérez no que se analiza a relación entre a aquitectura e a educación a través da creación de espazos nos centros escolares.

Pablo Fernández sinalou que polo momento xa se presentaron oito candidaturas á edición do Premio Xove Empresario, unha cifra superior ás anteriores convocatorias. O prazo de entrega de candidaturas finaliza o 28 de outubro ás 23.59 horas.