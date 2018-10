Ultiman o proxecto para mellorar a seguridade dos peregrinos na estrada de Alba

Francisco Menéndez, José Manuel Cores Tourís e Ethel Vázquez presentan o proxecto de sendas © Mónica Patxot

A Xunta de Galicia está a preparar un proxecto encamiñado a mellorar a seguridade viaria na estrada PO-225 ao seu paso pola zona de San Caetano de Alba, en Pontevedra, unha iniciativa que dá resposta a unha vella demanda realizada desde colectivos como a Fundación Amigos do Camiño Portugués polo perigo dese viario para os cada vez máis numerosos peregrinos que seguen esa ruta xacobea.

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez Mourelle, e o director da Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, deron a coñecer este venres detalles dese proxecto, que se prevé que sairá a información pública antes de fin de ano.

O proxecto previsto é a construción dunha senda peonil de 580 metros entre a contorna da capela de San Caetano de Alba e o río Rons, unha zona moi transitada polos peregrinos. A pesar de que o tramo afectado é máis curto que outros que están en tramitación ou en marcha noutras zonas da comarca como Poio, desde a Xunta destacan que se trata dunha iniciativa "importante" polos "problema de seguridade viaria que hai actualmente".

O deseño definitivo non está presentado, pero a Menéndez xa explicou que, por recomendación de Patrimonio, realizarase o acondicionamento da contorna da capela de San Caetano e habilitarase unha senda adicional para "evitar o paso por un estreitamento da calzada". O obxectivo, segundo a conselleira, é "facilitar os desprazamentos de veciños e peregrinos".

A Xunta prevé nesta senda un investimento de 270.000 euros e destaca que se trata dun proxecto complementario á programada Variante de Alba, un viario para o que os Orzamentos da Xunta para 2019 reserva un partida económica, pero que aínda non ten prazos para ser unha realidade. Desde a Xunta destacan que nestes momentos, a pelota está no tellado do Ministerio de Fomento.

Ethel Vázquez e Francisco Menéndez compareceron este venres en Pontevedra acompañados polo delegado territorial da Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, coincidindo coa publicación no Diario Oficial de Galicia (DOG) do inicio do proceso de información pública dos proxectos de construción de dúas novas sendas peonís dentro do plan de senllas previsto para a estrada PO-308 en Poio.

As dúas sendas que se recollen no DOG deste venres afectan a un traxecto de 1.650 metros entre Fontenla e Combarro e outro de 2.520 metros entre Combarro e Samieira pasando por Chancelas, pero, en conxunto, na PO-308 están en obras ou en tramitación proxectos para habilitar un total 18 quilómetros de novas sendas en Poio e Sanxenxo.

Respecto diso, Ethel Vázquez, destacou que se trata de "catro quilómetros de itinerarios seguros, sostibles e integrados" e Menéndez explicou que se prevén medidas como habilitar novas zonas de aparcadoiro, reordenar as paradas de autobús e mellorar varias interseccións.