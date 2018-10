A Comisaría pide colaboración cidadá para evitar os roubos en vivendas que proliferan noutras cidades

A proliferación de roubos en vivendas que se rexistrou nos últimos meses en localidades de toda Galicia non se reproduciu na cidade de Pontevedra, onde a Policía Nacional non detectou ningún incremento neste tipo de delitos.

En todo caso, as casas pontevedresas tamén corren perigo de recibir a visita dos ladróns como está a ocorrer coas do resto da comunidade, de modo que a Comisaría Provincial decidiu lanzar unha serie de recomendanciones para evitar os roubos en vivendas.

A Policía Nacional lembra unha serie de consellos e pide a colaboración cidadá para traballar na prevención deste tipo de delitos. Unha das recomendacións principais é que non se facilite a entrada ou saída do edificio a persoas descoñecidas ao mesmo; que, cando chamen ao telefonillo, non se abra nunca a descoñecidos; e que se esixa sempre acreditación aos representantes de servizos técnicos como gas, luz ou auga e confírmese a súa visita por teléfono.

Desde a Comisaría insístese, ademais, en pedir aos cidadáns que se ven xente estraña no portal ou merodeando na súa rúa avisen á Policía chamando ao 091 e que se manteñan alerta ante calquera son sospeitoso e actividades pouco comúns de automóbiles ou persoas estrañas que se atopan ao redor da súa casa ou veciñanza.

Na casa de cada un os consellos pasan por comprobar que xanelas e portas están ben pechadas e teñen dúas voltas de chave e por tomar medidas extra se a casa déixase baleira varios días por vacacións.

Así, débese pechar con chave, evitar publicar en redes sociais que se vai nin cuantos días vai estar ausente e non deixar sinais de que a súa casa está deshabitada, tales como non baixar totalmente as persianas, instalar un reloxo programador para iluminar distintas estancias da vivenda a diferentes horas e non desconectar o timbre da porta, pois é un sinal inequívoco de ausencia.

Os consellos refírense a pisos en edificios, pero tamén a vivendas unifamiliares das aforas, onde ás veces os propietarios saen ao exterior á leira anexa e deixan algunha porta ou xanela aberta. A estes ultimos rógaselles que extremen os coidados.

Asegurar as xanelas dos sotos con reixas, iluminar a entrada, o soportal e os patios dianteiros ou traseiros son outros consellos da Policía Nacional, que, ademais, lembra que se lamentablemente un é vítima dun roubo, tamén pode colaborar para axudar a dar co autor. Así, se por desgraza atopa a súa porta aberta ou unha xanela rota, non debe tocar nada no interior para evitar destruír probas e débese chamar ao 091.