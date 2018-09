A Plataforma dos Praceres esixe que se execute a sentenza dos recheos do porto

A asociación Plataforma Defensora da Praza dos Praceres esixe ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que se execute a sentenza sobre os recheos ilegais do porto de Marín.

Nun escrito de alegacións remitido esta semana á sección segunda da Sala do contencioso administrativo do alto tribunal galego a Plataforma solicita que se designe un perito arquitecto que precise cales son os recheos portuarios que "deben ser demolidos por executarse ao amparo do plan anulado".

A Plataforma que preside Eladio Torres lamenta que "cumpridos nove anos desde que a sentenza é firme, as Administracións condenadas non fixeron outra cousa que obstaculizar a execución".

"Cremos que é preciso que o Tribunal adopte medidas para poñer fin a este abuso das Administracións que contan con medios e recursos para ir eludindo o cumprimento" da resolución do Supremo sobre os recheos.

RAMAL FERROVIARIO

De pouco está a valerlle á Plataforma Defensora da Praza dos Praceres que a Xustiza lle dea a razón. Este colectivo tamén conta con sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid que condena a Fomento a suprimir os pasos a nivel da praza da Igrexa. Xa pasaron máis de 11 anos dese fallo xudicial e nada mudou.