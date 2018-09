Investigan un intento de roubo a plena luz do día nunha casa habitada de Lérez

A Policía Nacional abriu unha investigación para aclarar un intento de roubo rexistrado no lugar de Ramallás, na parroquia pontevedresa de Lérez, a plena luz do día o pasado xoves.

Segundo consta na denuncia presentada na Comisaría da Policía Nacional de Pontevedra horas despois dos feitos, unha persoa estaba no salón da súa casa sobre as catro da tarde cando escoitou un ruído e descubriu que entrara un descoñecido.

A reacción do morador da vivenda foi saír ao exterior da casa e xusto nese momento deuse conta de que o ladrón, ao saberse descuberto, tamén se marchou, saíndo pola zona do garaxe.

Fontes policiais indicaron que pouco despois, sobre as 19.00 horas, presentou a denuncia na Comisaría e indicou que finalmente os feitos quedaron nun intento de roubo no que o ladrón non chegou a levar nada.

A Policía Nacional abriu unha investigación para localizar ao responsable.

Por outra banda, fontes consultadas indicaron que na madrugada do xoves ao venres rexistráronse tres roubos en vivendas da parroquia de Campañó e que dun deles o ladrón ou ladróns levaron unha bicicleta que foi recuperada no polígono chabolista do Vao. Respecto diso, fontes oficiais da Comisaría indicaron que non consta ningunha denuncia oficial por ningún roubo en Campañó.