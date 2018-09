Profesionais da saúde xuntaranse en Pontevedra para debater sobre cidades saudables

Presentación do Fórum RIES © Mónica Patxot

Pontevedra será a sede, entre os días 24 e 26 de outubro, da terceira edición do Fórum RIES -Retos Internacionais do Ecosistema Saúde-, organizado polo Clúster Saúde de Galicia e que reunirá a uns trescentos profesionais do sector sanitario e sociosanitario para debater sobre cidades intelixentes e saudables.

A directora do foro, Lucía Saborido, explicou que o obxectivo deste encontro profesional é analizar o "gran impacto" que a contorna xera na calidade de vida e o estado de saúde das persoas, demostrando por que as cidades han de ser pensadas para mellorar o benestar dos seus habitantes.

Ademais, os principais axentes públicos e privados do sector buscarán "crear alianzas" entre eles, aproveitando este encontro, e presentaranse os últimos avances para converter as cidades en lugares "máis saudables", creando comunidades "inclusivas, seguras, resilientes e sostibles" como recomenda a propia ONU.

A elección de Pontevedra para acoller este foro, segundo Saborido, "non foi casual", ao entender os organizadores que o seu modelo urbano, referente en materia de mobilidade e accesibilidade, convertíaa no "mellor escenario" para desenvolver este evento.

O foro comezará o día 24, na Casa da Luz, onde empresas da cidade de Pontevedra presentarán proxectos innovadores en materia de saúde. Será nun ambiente "distendido", segundo sinalou Gisela García, xerente do Clúster Saúde de Galicia.

A xornada central deste encontro será, o 25 de outubro, no Pazo da Cultura. Relatores de prestixio internacional reflexionarán sobre os desafíos aos que se enfrontan as cidades intelixentes e saudables.

Ademais, disertarase sobre como as novas tecnoloxías aplícanse á mellora da saúde dos cidadáns e haberá un panel de expertos que analizarán os casos das cidades de Pontevedra, Porto (Portugal), Niza (Francia), Tel Aviv (Israel) e Tallin (Estonia).

Por último, o 26 de outubro os participantes no foro realizarán unha serie de visitas ás instalacións das empresas, institucións e centros tecnolóxicos do sector sanitario e sociosanitario de Pontevedra "para ver in situ as solucións que aplican", subliñou García.