Difusión Felina pecha a entrada de novos gatos

A protectora de gatos Difusión Felina, de Pontevedra, anunciou este martes que pecha temporalmente a entrada de novos animais. A decisión é temporal, segundo informou a organización, "ata que consigamos reducir o número de gatos en adopción que temos neste momento".

Por terceira ocasión no que vai de ano se ven na obriga de tomar esta decisión.

O número de gatos en acollida, a día de hoxe, supera os 60.

"Os recursos son limitados, os voluntarios máis aínda, as acollidas as de sempre, e as adopcións escasas, non pode ser que por 2 adopcións este mes, recollamos 23 gatos como pasou nas dúas últimas semanas", explicaron os responsables desta asociación.

Desde Difusión Felina lamentan que "nesta cidade sae moi barato abandonar", e critican que "a implicación por parte das autoridades en materia de protección animal é nula".

Por este motivo advirten de que "mentres isto siga así, seguiremos vivindo con casos diarios de gatos abandonados en bolsas, en contedores e no medio do monte".

No que vai de ano 2018 recolleron 138 gatos, unha cifra á que hai que sumar os 39 animais que tiñan ao seu cargo de anos anteriores. O que evidencia, ao seu xuízo, "que na cidade de Pontevedra si que hai un problema moi grande co abandono de gatos".