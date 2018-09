Cortes de tráfico en Sanxenxo con motivo da Volta a Galicia de ciclismo

A disputa en Sanxenxo o vindeiro venres día 21 de setembro da segunda etapa da Volta a Galicia de ciclismo levará restricións de tráfico e aparcadoiro no municipio ao longo de boa parte da xornada.

O inicio da etapa será ás 13:00 horas no Paseo de Silgar, e tanto na saída como na chegada percorrerá diversas rúas do municipio. Ademais en apenas 20 quilómetros o pelotón volverá pasar pola vila para disputar a primeira meta volante do día.

O trazado desta etapa, de 148 quilómetros, discorrerá por Sanxenxo, Cambados Vilagarcía, Catoira, Caldas de Reis, Barro, Leiro, Samieira e de novo Sanxenxo, debendo afrontar os ciclistas a ascensión aos altos de Carracedo, O Busto e A Escusa.

Por todo iso o plan de tráfico deseñado por Concello e Policía Local establece que entre as 7:00 e as 18:00 horas o tráfico estará cortado no Paseo de Silgar, entre as rúas Luís Vidal Rocha e a Rúa Vigo, ademais das vías que dan acceso ao Paseo, polo que o acceso a Portonovo será pola Rúa Progreso.

Con motivo do final da etapa, entre as 16:00 horas e as 17:00 horas o tráfico permanecerá cortado na Rúa Progreso, Avenida de Madrid, Paseo de Silgar, Avenida do Porto e todas as vías que dan acceso ao tramo restrinxido.

Ademais, non poderá estacionarse ao longo da Avenida de Madrid e o Paseo de Silgar, desde as 00:00 ata as 18:00 horas do venres 21 de setembro.