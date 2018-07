Soraya Sáenz de Santamaría comprométese a seguir abrindo o curso político do PP en Pontevedra

Soraya Sáenz de Santamaría fai campaña cun acto en Pontevedra para presidir o PP © Mónica Patxot

A campaña de Soraya Sáenz de Santamaría para converterse en presidenta do PP detívose este luns en Pontevedra e incluíu un compromiso polo que moitos 'populares' pontevedreses xa non apostaban unha vez que Mariano Rajoy deixou de liderar o partido: a apertura do curso político da agrupación seguirá sendo en Galicia e en Pontevedra.

O PP convertera xa nunha tradición abrir o novo curso político o primeiro fin de semana de setembro ou o último de agosto nas Rías Baixas. Primeiro foi no Pazo Quinteiro dá Cruz de Ribadumia, logo no Castelo de Soutomaior e, os dous últimos anos, na Carballeira de San Xurxo de Sacos de Cotobade. Ao dar un paso atrás Rajoy, o temor no PP de Pontevedra era que ese primeiro acto do ano político pasásese a outro punto de España.

Nun encontro con cargos do partido e compromisarios que votarán no próximo congreso extraordinario dos días 20 e 21 de xullo, asegurou que, se ela sae elixida presidenta: "Quiero seguir con la tradición de abrir el curso político aquí". Non desvelou onde, pero si que non sempre será en Pontevedra, senón que irá rotando cada ano nunha provincia.

O encontro celebrouse nun corredor do quinto piso da sede de Afundación en Pontevedra coa presenza do presidente do PPdeG e da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, e dos catro presidentes provinciais do PP, entre eles o pontevedrés, Alfonso Rueda. Ante eles, sinalou:"como están los cuatro presidentes provinciales, Alberto, si te parece bien, cada año en una provincia".

Sáenz de Santamaría mostrouse moi próxima aos compromisarios e cargos pontevedreses e destacou que Galicia é a terra de Mariano Rajoy, pero tamén da presidenta do Congreso, Ana Pastor; do ex presidente e fundador do partido, o falecido Manuel Fraga; e do recentemente falecido Xerardo Fernández Albor.

Nas súas declaracións previas aos medios, a ex vicepresidenta do Goberno e candidata a presidir o PP eloxiou a postura de Feijóo ao manterse neutral e partidario da integración nesta campaña na que, na segunda volta das primarias, enfróntanse ela e Pablo Casado. "Sabe el valor de la integración y la unidad, que en Galicia lo han practicado mucho".

Ademais, mostrouse esperanzada con que pode gañar as votacións. "Yo creo que las cuentas de la vieja no funcionan en esto", asegurou en resposta a preguntas da prensa sobre o feito de que, sumados os votos de Cospedal e Casado, superan aos obtidos por ela na primeira volta. "¿Qué votos? Cada uno es un compromisario y aquí los compromisarios son libres y uno no puede ejercer la libertad por todos los demás"..

Feijóo, que se autodescartó como candidato á sucesión, segue confiando en que é posible un proxecto de integración no que estean representadas todas as sensibilidades do PP e, aínda que non se posicionou sobre unha posible candidatura de unidade, este luns si revelou que "eu espero que, ao mellor, por que non?, poidamos ter un plantexamento de unión".