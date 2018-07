Unha 'orgullosa' romaría no Gafos para reivindicar a diversidade sexual

Festival Flop no parque do Gafos © Diego Torrado Festival Flop no parque do Gafos © Diego Torrado

Música, gastronomía e, sobre todo, bo ambiente. É o que ofreceu unha nova edición do Festival Flop, celebrado este sábado no parque fluvial do Gafos. Foi o colofón lúdico a unha ampla programación destinada a visibilizar, normalizar e reivindicar a liberdade de orientación sexual en Pontevedra.

Aproveitando as datas de celebración do orgullo LGTBI en todo o mundo, foron moitos os pontevedreses que participaron neste evento que centra a súa filosofía en manter o espírito das romarías tradicionais, pero cun carácter renovado, aberto e inclusivo, fomentando a diversidade entre colectivos sociais, familias e individuos.

A sesión de apertura, en formato vermú, correu a cargo do misterioso Percebe Cósmico, alter ego dun coñecido DJ galego de longa traxectoria, e incluíu a dous dos impulsores do Flop, Certain People, responsables da programación e produción do festival.

Ademais, ao longo da xornada os asistentes puideron gozar coa actuación do DJ australiano Francis Inferno Orchestra e de Galicia Guacamayo Tropical, dúo que mestura música tropical latinoamericana e ritmos electrónicos; ou Putochinomaricón, un artista de orixe taiwanés referencia na escena do novo hip hop e trap.

O DJ estadounidense Ivy Barkakati, o dúo madrileño Dous Attack ou o vigués Pálida, un dos nomes emerxentes máis destacados en Galicia, completaron a oferta musical do Flop, que ofreceu ademais unha ampla oferta gastronómica con varios foodtruck.

Como novidade, reforzando o carácter familiar o festival, houbo tamén talleres dedicados aos máis pequenos, que estiveron organizados por Martina Dadá.