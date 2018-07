A Xunta destinará case 800.000 euros á mellora de tres estradas da comarca

Un total de 17 empresas veñen de presentar as súas ofertas para acometer as obras de reforzo de firme nas estradas de titularidade autonómica PO-235, PO-244 e PO-264, na comarca de Pontevedra, cun investimento de case 798.000 euros.

Esta intervención serán nos concellos da Lama, Ponte Caldelas, Soutomaior, Pontevedra e Vilaboa.

As actuacións nestas tres vías da rede secundaria de estradas da Xunta teñen como obxectivo prioritario a conservación das mesmas e incrementar a seguridade viaria, e as obras comprenden o reforzamento do firme e a rehabilitación da sinalización horizontal en varios treitos destas estradas.

Na vía PO-235 estenderase unha nova capa de rodaxe desde o inicio da travesía de Antas e a intersección coa estrada EP-0305, no Concello da Lama.

Na estrada PO-244, actuarase desde o seu inicio e ata o quilómetro trece, treito que pasa por Ponte Caldelas e Soutomaior. Tamén no proxecto se inclúe a limpeza de marxes e o repintado de beiravías.

Na da estrada PO-264, por último, no tramo correspondente aos concellos de Vilaboa e Pontevedra, realizaranse traballos de repintado entre Paredes -o seu punto inicial- e Ponte Sampaio, dous quilómetros máis adiante.