O PP pide solucións para o Camiño de Abaixo de Combarro, que "roza a insalubridade"

O PP de Poio fixo públicas este luns unha serie de deficiencias detectadas polos veciños de Combarro na súa parroquia e solicita ao goberno local que actúe para poñer fin a situacións como a que refiren os habitantes do camiño Costa de Abaixo, para o que piden un acondicionamento na contorna.

O voceiro do PP de Poio para Combarro, Tucho Muíños, e o voceiro local do partido, Ángel Moldes, visitaron na última semana varios lugares da parroquia en resposta, segundo explican, ás chamadas e queixas de residentes, que se puxeron en contacto co PP reclamando o acondicionamento de distintas zonas.

Os populares trasladarán este martes á comisión de urbanismo as demandas veciñais e sosteñen que "Combarro ten moitas necesidades nas que non se está investindo". Ao respecto, insisten en que boa parte dos veciños da parroquia precisan servizos e actuacións urxentes sobre as que a resposta do Concello é a "pasividade", pois nos últimos anos fixo pequenas obras pero ningún investimento relevante.

En relación co camiño Costa de Abaixo, destacan que é unha zona moi deteriorada, en "condicións que rozan a insalubridade" e na que moitos veciños "non teñen un acceso practicable ás súas vivendas".

Muíños chamou a atención sobre a situación de varias vivendas que non teñen posibilidades de acceso peonil ou para vehículos e destacou que a situación xera un risco importante en caso de calquera accidente, lume ou problemas de saúde, xa que os servizos de urxencias non terían acceso.

Ademais, destacan que o firme está moi deteriorado e os camiños están cheos de maleza e sen acondicionar. Na súa opinión, o abandono do Concello é evidente, xa que "o lóxico" sería que pouco a pouco os vieiros estivesen mellor e se fosen ancheando e os veciños tivesen máis e mellor acceso, pero esta zona "vai a peor", con camiños que se estreitan e se deterioran sen que o goberno local faga nada.

Muíños trasladou ademais a frustración dos veciños, que levan moito tempo "peregrinando" ao Concello e "reciben boas palabras, pero ningunha solución". Comprometeuse a axudar no que poida e seguir loitando para que se faga algo nesta zona.