Ferido o propietario dun iate que estoupou por acumulación de gas no Porto deportivo de Combarro

O propietario dun iate con base no Porto deportivo de Combarro, no municipio de Poio, foi atendido na noite deste sábado das queimaduras provocadas pola explosión do seu barco, segundo a información facilitada polo Centro Integrado de Atención ás Emerxencias ( CIAE) 112 Galicia.

O suceso producíase minutos antes das 01.00 horas deste sábado. Uns veciños alertaban ao Servizo de Emerxencias do 112 Galicia da explosión dunha embarcación fondeada nas proximidades do porto e xa avisaban de que, polo menos, había unha persoa ferida. Unha vez que se trasladaron os profesionais sanitarios comprobaron que se trataba do dono do iate, que sufría queimaduras superficiais e atopábase consciente. Foi rescatado polos operarios do porto e o equipo das 061-Urxencias Sanitarias atendeulle nas instalacións.

Segundo os efectivos de emerxencias, esta explosión ocasionouse debido a unha acumulación de gas no interior do iate. O propietario acendeu un chisqueiro e nese momento produciuse a deflagración, que causou graves danos no barco de pouca eslora. A embarcación comezou a afundirse de forma inmediata. O persoal de Salvamento Marítimo e os voluntarios de Protección Civil de Poio están a traballar na retirada e limpeza de toda a zona afectada polos combustibles do motor da embarcación.

Ata o lugar desprazáronse os Bombeiros de Ribadumia, que acudiron con equipos de inmersión, pero non chegaron a intervir porque, cando chegaron, o iate atopábase sumergido preto da súa zona de amarre.

Unha patrulla da Garda Civil tamén se desprazou ata as instalacións do porto para coñecer e investigar as circunstancias do suceso.